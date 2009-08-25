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Bilirkişi: Kroki Yarbay Dönmez'e ait

Yarbay Dönmez'in yargılandığı davada bilirkişi, ''Kroki Yarbay Mustafa Dönmez'e ait'' dedi.

25 Ağustos 2009 03:00

Ergenekon'un 9. dalgasında tutuklanan Yarbay Mustafa Dönmez'in yargılandığı davada bilirkişi, ''Kroki Yarbay Mustafa Dönmez'e ait'' dedi.

Yarbay Dönmez'in yargılandığı davada 4. duruşma bugün yapıldı.

Ergenekon operasyonlarının 9’uncu dalgasında Yarbay Mustafa Dönmez’in Sakarya Sapanca ve Ankara’daki evlerine 7 Ocak 2009’da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Dönmez’in evlerindeki aramalarda çok sayıda askeri malzeme, tüfek ve silahlar ele geçirildi. Arama sırasında polis ekipleri Dönmez’in evinde bir de kroki buldu. Cephaneliğin saklandığı yerlerin krokisi olduğu varsayımı üzerine Zir Vadisi’nde ve Sakarya Sapanca’da arama başlatıldı.


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