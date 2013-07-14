'Bilirkişi, Kozakçıoğlu'nun ölümünde intihar deliline ulaşamadı'

Geçen mayıs ayında kendi silahıyla intihar ettiği söylenen Olağanüstü Hâl (OHAL) eski Valisi Hayri Kozakçıoğlu’nun ölümüyle ilgili bilirkişi raporuna göre, tabancada Kozakçıoğlu’nun el ve parmak izine rastlanmadı. Sarıyer Reşitpaşa’daki villasında ölü bulunan eski valinin silahında barut izi de bulunmadı.



OHAL döneminin kara kutusu olarak tanımlanan Kozakçıoğlu’nun ölümü üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında, eski Vali’nin eli ve silahı üzerindeki el svabı incelemeye alınmıştı. Taraf'tan Aysun Yazıcı'nın haberine göre, bu konuyla ilgili, savcılıkça görevlendirilen bilirkişi, bir rapor hazırladı. Kozakçıoğlu’nun ölümüyle ilgili “Cinayet mi”, “İntihar mı” sorusunu cevaplaması için beklenen kilit rapor önceki gün soruşturma savcısına ulaştı.

El svabı bulunamadı

Raporda, silahın dış yüzeyinin iz bırakmayan bir yapıda olduğu, barut izinin silahın üzerine bulaşmadığı, bu nedenle silah üzerinde herhangi bir el izi bulunamadığı belirtildi. Bu nedenle raporda, silah üzerinde Kozakçıoğlu’nun el svabının çıkmadığı belirtildi.

'İntihar' denirse takipsizlik kararı çıkacak

Raporda ayrıca, Kozakçıoğlu’nun vücudunda bulunan kurşunun, yanındaki silaha ait olduğu da belirtildi. Soruşturmanın başladığı günden bu yana tamamlanması beklenen ekspertiz raporuyla birlikte, soruşturma kapsamında beklenen iki önemli rapordan biri savcılığa ulaşmış oldu. Bu aşamadan sonra Savcılık Adli Tıp’ın ölümün, intihar mı yoksa cinayet mi olduğuna ilişkin raporunu bekleyecek. Adli Tıp, ön otopsi raporunda Kozakçıoğlu’nun ölüm nedeninin kalbe isabet eden kurşunun yol açtığı yırtık olduğu belirtmişti. Savcılığın, ölümün intihar olduğuna kanaat getirmesi hâlinde dosya takipsizlikle sonuçlanacak ve kapatılacak.



Hayri Kozakçıoğlu’nun ölümüyle ilgili polisin olay yerine gitmesinin ardından emniyet ekipleri, cesedin yakınında Hayri Kozakçıoğlu’nun ruhsatlı tabancasını bulmuştu. İlk belirlemelere göre, Kozakçıoğlu’nun sol göğsüne yakın mesafeden ateş edildiği tespit edilmişti. Olay sonrası, Kozakçıoğlu’nun eşi Sabire Kozakçıoğlu, cesedin bulunduğu kapının kapalı olduğunu belirterek, evde herhangi bir silah sesi duymadığını belirtmişti.

'Bildiklerimi yazarsam PKK’nın eline koz veririm'

Basın danışmanı Nazır Şentürk’ün, Cumhuriyet’in son elli yılında İstanbul’da görev yapan valilerin anıları ve yaşam öykülerinin yer aldığı İstanbul Valileri adlı kitabında, 19 Ağustos 1991- 1 Kasım 1995 tarihleri arasında İstanbul Valisi olarak görev yapan Hayri Kozakçıoğlu’nun ilginç sözleri de yer almıştı. Kozakçıoğlu’nun kitapta yer alan ifadelerinden bazıları şöyleydi: “Yazacağım çok şey var ama gizlilik süresinin geçmesi lazım. Devlete biraz şey olacak. Çünkü yazdığım zaman devletin noksanlıklarını ve yanlışlıklarını ortaya koymak zorundayım. Bunları ortaya koyduğum zaman da PKK’nın eline koz vermiş olacağım. ‘İşte devlet bunları yapmamış, biz bunları yapacağız, bunun için mücadele veriyoruz’ diyecekler.”