Bilirkişi: Emrah Serbes kaza sırasında epilepsi ilacının etkisinde olabilir

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR- Aydın yolundaki kazada, otomobillerine arkadan çarptığı aynı aileden 3 kişinin ölümüne neden olan \'Behzat Ç.\' filminin senaristi, yazar Emrah Serbes hakkında yeni bir bilirkişi raporu hazırlandı. Raporda Serbes\'in sürüş becerileri ve güvenliğini olumsuz etkilediği bilinen, sara tedavisinde kullanılan yeşil reçeteli ilacın etkisinde olabileceği belirtildi. Ayrıca, kaza sırasında, Serbes yönetimindeki otomobilin hızının 130 kilometrenin çok üzerinde olduğunun anlaşıldığı vurgulandı.

Kaza, 22 Eylül 2017\'de saat 04.30 sıralarında, İzmir- Aydın yolu Torbalı Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İzmir\'den Aydın yönüne giden Ayhan Özçelik (59) yönetimindeki 35 TV 9335 plakalı otomobile, arkadan gelen 34 NT 5005 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Özçelik\'in kullandığı otomobil taklalar attı. Kazayı gören diğer sürücülerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, sürücü Ayhan ve kızı Zeynep Özçelik\'in (16) öldüğünü belirledi. Kazada ağır yaralanan Nilgün Özçelik (51) ise Torbalı Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yolda kalbi duran ve yapılan müdahalelerle yaşama döndürülen Nilgün Özçelik, Ege Üniversitesi Hastanesi\'ne sevk edildi. Burada yoğun bakıma alınan Nilgün Özçelik, kazadan 12 gün sonra yaşamını yitirdi. Kazada ölen baba, anne ve kızları, Manisa\'nın Soma ilçesinde toprağa verildi.

Kazanın ardından otomobili kendisinin kullandığını öne süren Kenan Doğru tutuklandı. Ancak bu aşamada babasını, annesini ve kız kardeşini kazada yitiren Ahmet Mert Özçelik\'in avukatı Burcu Ece Güler, savcılığa dilekçe vererek, sürücünün değişme ihtimali olduğunu, bu nedenle soruşturmanın Emrah Serbes yönünde genişletilmesi ve bu yönde delillerin toplanması talebinde bulundu. Savcılık tarafından talep kabul edilerek, soruşturma genişletildi ve yeni delillerin toplanmasına karar verildi. Delillerin toplandığı süreçte \'Behzat Ç.\' kitaplarının yazarı Emrah Serbes, kazadan 6 gün sonra sosyal medya üzerinden itiraf mektubunu paylaşarak, sürücünün kendisi olduğunu açıkladı. Torbalı Adliyesi\'ne gelen Serbes, suçunu itiraf ederek, teslim oldu. İfadesinin alınmasının ardından Emrah Serbes tutuklanırken, Kenan Doğru ise tahliye edildi.

Soruşturma devam ederken, hazırlanan bilirkişi raporunda da Emrah Serbes\'in asli ve tam kusurlu olduğu belirtildi. Raporda Serbes\'in aracı alkollü olarak kullandığı, aşırı hızlı olduğu için şerit ihlali yaptığı ve takip mesafesine dikkat etmediği yer aldı. Öte yandan, kazada yaşamını yitiren Ayhan Özçelik\'in ise herhangi bir kusurunun bulunmadığı hazırlanan raporla soruşturma dosyasına eklendi. İzmir 8\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki davada mahkeme heyeti, duruşmaya başlamadan yeniden bilirkişi incelemesi istedi. Mahkemenin istediği incelemeyi yapan bilirkişi, raporunda Emrah Serbes\'in tam kusurlu bulduğunu açıkladı.

\'SARA İLACI KULLANIYORDU\'

Serbes hakkında, Ahmet Mert Özçelik\'in avukatı Burcu Ece Güler\'in talebi doğrultusunda Dokuz Eylül Üniversitesi\'nden 3, Erciyes Üniversitesi\'nden de 1 öğretim üyesi tarafından yeni bir bilirkişi raporu daha hazırlandı. Raporda Serbes\'in kaza yaptığı sırada, sürüş yeteneğini olumsuz etkileyen ve sara nöbetlerini önleyici bir ilaç kullandığına dikkat çekildi. Ayrıca kaza sırasında Serbes\'in aracının hızının 130 kilometrenin çok üstünde olduğu da değerlendirilen raporda, şöyle denildi:

\"Somut olayda iddialar sanığın alkollü şekilde araç kullandığı yönündedir. Bu konuda tanık anlatımları da söz konusudur. Her ne kadar bu konu şüpheye yer bırakmayacak biçimde sübuta ermiş olmasa da sanığın kullandığı ilaçların etkilerinin de ayrıca ele alınması gereklidir. Sanık sara nöbetlerini önleyici bir ilaç kullanmaktadır. Olayın adli tıp açısından yapılan değerlendirmesinde ilacın sürüş yeteneğini olumsuz şekilde etkilediği ifade edilmiştir. Sanığın olay anında bu ilacı kullanmakta olduğu hususu da sübuta ermiştir. Öte yandan, adli tıp açısından yapılan değerlendirmede sanığın bu ilaçla birlikte alkol kullanma eğiliminde olduğu da tespit edilmiştir. Gerek teorik açıdan gerekse Yargıtay\'ın konuya ilişkin olarak verdiği kararlar çerçevesinde değerlendirildiğinde sürüş yeteneğini olumsuz etkileyen maddeler etkisi altında araç kullanan kişinin fiilinin bilinçli taksir teşkil ettiğine şüphe yoktur. Sanık elbette meydana gelen neticeyi istememiştir ancak neticeyi öngörmüş fakat buna rağmen araç kullanmaya devam etmiştir.\"

Ahmet Mert Özçelik\'in avukatı Burcu Ece Güler, hazırlanan bilirkişi raporunu mahkemeye sundu. Emrah Serbes\'in 24 Mayıs Perşembe günü ikinci kez hakim karşısına çıkacağı belirtildi.



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