Bilirkişi balyoz CD'lerinde şüpheli ipuçları buldu

T24 - Askeri bilirkişi 'balyoz darbe planı' belgeleri üzerinde yaptığı çalışmalarda şu açıklamaya yer verdi: 3 farklı belge, aynı gün, aynı saat, aynı dakika ve saniyede, aynı kullanıcı tarafından oluşturulmuştur.



Bilirkişi bazı manipule edilmiç CD'leri de mahkemeye sundu. Cumhuriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:



Balyoz Darbe Planı ile ilgili belgeleri inceleyen askeri bilirkişi çok çarpıcı tespitlere yer verdi. Bilirkişi raporunda, “3 farklı belgenin, aynı gün, aynı saat, aynı dakika ve saniyede, aynı kullanıcı” tarafından oluşturulduğunu belirledi. Bilirkişi, mahkemeye raporla birlikte “Dünya Kupası 2010’a ait bilgilerin 2003 yılında hazırlanmış” gibi sunulan manipüle bir CD de ekledi.



Donanma Komutanlığı’nda yapılan aramayla ilgili olarak askeri bilirkişi tarafından hazırlanan raporda, ilginç saptamalara yer verildi. Raporda, “1’inci Ordu Komutanlığı Sorumluluk Sahası Hava Kuvvetleri Özel Personeli Görev Yeri Listesi”, “Oraj Hava Harekâtı Planı” ve “Sıkıyönetim Görevlerinde Kullanılacak Personel” başlıklı üç ayrı belgenin, aynı kişi tarafından aynı anda oluşturulduğunu tespit etti. Raporda bu olay için, “Olasılığı normal uygulamada mümkün olmayan bir durum” denildi. Rapora göre, bu üç belge 24 Ocak 2003 tarihinde 10.05’te aynı anda oluşturuldu.



Belgeler askeri yazışma usulleri açısından incelenirken, darbe planında yer alan, “AKP hükümetinin gerçekleştirmeye çalıştığı tüm faaliyetlerde Meclis içerisindeki kilit haberleşmeciler ile koordineli hareketler sergilenmek üzere gerekli girişimlerde bulunulmuştur” ifadesi için de, “TSK yazışmalarında ‘meclis’ kelimesi tek başına kullanılmaz, ‘Türkiye Büyük Millet Meclisi’ şeklinde kullanılır” denildi.





Dünya kupalı CD



Askeri bilirkişi, Balyoz belgeleri ile ilgili gönderdiği raporun ekine bir de CD ekledi. Manipüle edilerek hazırlanan bu CD’de Dünya Kupası 2010’a ait bilgiler 2003 yılında hazırlanmış gibi sunuldu.



Mahkemeye giden bilgiler arasında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin elektronik imza uygulamasına 15 Ocak 2004 tarihinde geçtiği de vurgulandı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın resmi yazısında, Balyoz Darbe Planı iddiaları ile ilgili dönemde (Mart 2003) elektronik imza kullanılmadığı belirtildi.



Balyoz Darbe Planı iddiaları ile ilgili yeni belgelerin bulunduğu Donanma Komutanlığı ile ilgili çok ilginç bir ayrıntı da günyüzüne çıktı. Belgelerin bulunduğu komutanlık, Balyoz Darbe Planı iddiaları nedeniyle geçen bahar aylarında 100 gün tutuklu kalan Tümgeneral Semih Çetin’e bağlı. Semih Çetin Donanma Kurmay Başkanı olarak görev yapıyor.





