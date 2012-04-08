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Albay Çillioğlu intihar etmemiş, öldürülmüş!

1994 yılında lojmanında intihar ettiği iddia edilen Albay Kazım Çillioğlu’nun ölümüne ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunda olayın “cinayet” olduğu belirtildi.

08 Nisan 2012 10:30

Tunceli Jandarma Alay Komutanlığı görevini yürüttüğü 1994 yılında lojmanında intihar ettiği iddia edilen Albay Kazım Çillioğlu’nun ölümüne ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunda olayın “cinayet” olduğu belirtildi.

Hürriyet'in haberine göre, Malatya Özel Yetkili Başsavcıvekili Özden Doğan tarafından yürütülen soruşturma kapsamında oluşturulan bilirkişi heyeti, Çillioğlu’nun mezarından çıkarılan kemiklerde yaptığı incelemeyi tamamlayarak raporunu hazırladı. 62 sayfalık raporda, Çillioğlu’nun iddia edildiği gibi intihar etmediği, öldürüldüğünün anlaşıldığı kaydedildi.

Kemikler üzerinde yapılan detaylı incelemenin ardından ayrıntılı bir rapor hazırlayan bilirkişi heyeti, albayın darbedildiği ve öldürüldüğü görüşünü bildirdi. Heyet, raporunun sonuç kısmında, “olayın intihar değil, cinayet” olduğunu yazdı.

Adli Tıp Kurumu’nda yapılan incelemede, Çillioğlu’nun, kürek kemiğinde kurşun yarası olduğu öngörülen delik ile kaburgalarında kırık olduğu tespit edilmişti. Çillioğlu’nun intihar notu olduğu iddia edilen kağıttaki imzanın da yapılan kriminal inceleme sonunda sahte olduğu ortaya çıkmıştı.

Savcılığın talebi üzerine Malatya 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi “Yeşil” kod adlı Mahmut Yıldırım ile “Bozo” kod adlı Yusuf Geyik hakkında tutuklama kararı çıkarmış, 2 ismin kırmızı bültenle aranmasına başlanmıştı.

Albay Kazım Çillioğlu’nun oğlu Gökhan Çillioğlu, bilirkişi heyetinin tüm bilgi, belge ve deliller üzerinde çalışma yaptığını bildiğini belirterek, “Şükürler olsun ki teşkilata 29 yıl lekesiz, tertemiz hizmet eden babamın hain bir plan sonucu öldürüldüğü ispatlandı. Devletimizin kurumlarının bu konuda yapmış olduğu ciddi çalışmalar sonuç vermiştir. Bu onurlu insanın alnına sürülen leke temizlenmiştir” dedi. Çillioğlu, soruşturmanın bundan sonraki aşamalarının da takipçisi olmaya devam edeceklerini belirtti.

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