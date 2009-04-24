Bilinmeyen numaralar tek numarada buluştu

BTK’dan rehberlik ve çağrı merkezi hizmeti lisansı alan Infoline, 11824 numarası üzerinden bilinmeyen ve acil numaralar hizmeti sunmaya başladı.



Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan (BTK) rehberlik ve çağrı merkezi hizmeti lisansı alan Infoline'ın, 11824 numarası üzerinden bilinmeyen ve acil numaralar hizmeti sunmaya başladığı bildirildi. Şimdilik sadece Turkcell üzerinden aranabilen 11824'ün, yakında diğer operatörler ve sabit numaralarda da aktif olacağı ifade edildi.



Infoline'dan yapılan yazılı açıklamada, Turkcell hattı üzerinden 7 gün 24 saat aranabilen 11824 çağrı merkezinin, Turkcell bilinmeyen numaraların yanı sıra firma rehberlik bilgilerini de, arayan kullanıcının bulunduğu bölgeye özel olarak verebildiği ifade edildi.



Açıklamada, 11824 numarasından ilk olarak Turkcell bilinmeyen numaralar hizmeti vermeye başlayan Infoline şirketinin, aynı zamanda yaklaşık 250 bin firma rehberlik bilgisini de Turkcell kullanıcılarına sunduğu bildirildi.



Özellikle nöbetçi eczanelere olan ihtiyaçtan yola çıkarak bu konuda özel bir çalışma yapan 11824'ün, İstanbul'daki nöbetçi eczanelere bir telefonla ulaşmayı sağladığı kaydedilen açıklamada, 11824'ü arayan kullanıcılara içinde bulundukları bölgeye göre en yakın nöbetçi eczanelerin telefonlarının alternatifli olarak sunulduğu ve adreslerinin verildiği belirtildi.



Açıklamada, şimdilik sadece Turkcell üzerinden aranabilen 11824'ün, yakında diğer operatörler ve sabit numaralarda da aktif olacağı ifade edildi.



