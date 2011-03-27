'Bilinmeyen numaralar' 17.3 milyon lira gelir elde etti

T24 - ‘Bilinmeyen numara’ servisleri hakkında bir rapor hazırlayan BTK, kurumların 17.3 milyon lira gelir ve 858 kişiye istihdam sağladığını ortaya koydu.







Vatan gazetesinden Necla Dalan'ın haberine göre; son dönemde her yerde reklamlarıyla karşımıza çıkan ‘118’li numaraları sizin için inceledik. BTK raporuna göre, 118 ile başlayan numaralarla rehberlik servisi veren işletmecilerin 2010’daki toplam çağrı sayısı 13 milyon 600 bin 297 olurken toplam gelirleri 17 milyon 334 bin TL’ye, toplam çalışan sayısı ise 858’e ulaştı. Yani rehberlik servisi artık büyük bir sektöre dönüştü.

Son dönemde televizyon veya radyolarda en fazla karşımıza çıkan reklamlar 118’le başlayan bilinmeyen numaralar hizmeti veren şirketlerin reklamları... Her reklamda adı geçen numaranın en iyi hizmeti verdiği vurgulanırken, bazı numaralar ev, araba gibi pahalı hediyelerle tüketiciyi cezbetmeye çalışıyor. Peki nedir bu 118’le başlayan bilinmeyen numaralar servisi? Çok büyük bir pazar olması mı kıyasıya rekabetin yaşanmasına neden oluyor? Denildiği gibi pahalı bir servis mi?

Tüm bu soruların cevabını Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ve sektör temsilcilerinden almaya çalıştık. 118 bilinmeyen numaralar hizmetinin Mart 2007’de Türk Telekom bünyesinden alınarak rekabete açılması, farklı 118’le başlayan numaraların faaliyete geçmesine neden oldu. Yeni düzenlemeyle 5 haneli konuma getirilen bilinmeyen numaralar hizmetini Türk Telekom, Turkcell, Avea ve Vodafone ile birlikte 9 kuruluş sağlıyor. Ancak her şirketin birden fazla numarası olabiliyor. Numara ile sorgulama hizmeti henüz kullanılmazken çağrıların tamamı isim ile sorgulama şeklinde gerçekleşiyor.



Kişisel asistanlık ana hedef

BTK’nın 2010 yılı dördüncü çeyrek raporuna göre, şu anda rehberlik hizmeti lisansı almış 9 adet işletmeci bulunuyor.

Bu işletmecilerin 2010 yılı dördüncü çeyreği itibarıyla toplam çağrı sayısı 13 milyon 600 bin 297 olurken toplam çağrı süresi de 19 milyon 221 bin 44 dakika olarak gerçekleşti.

Bu işletmecilerin 2010 yılı dördüncü çeyrek itibarıyla toplam geliri ise 17 milyon 334 bin 126 TL’ye, istihdam ettiği toplam çalışan sayısı ise 858’ye ulaştı. Yani rehberlik servisi artık dev bir sektöre dönüştü. Türkiye’de 65 milyon civarında GSM, 17 milyon civarında da sabit hat abonesi olduğu düşünüldüğünde pazarın vaat ettiği büyüme gözler önüne seriliyor.

Sektör temsilcileri, bu alanda hedeflerinin sadece bilinmeyen numaralar vermek olmadığına dikkat çekiyor.

Sektör temsilcileri, “Nöbetçi eczane, çilingir, araç çekici, hastane ve otel isimleri, adres ve tarif detayları gibi aklınıza gelebilecek her türlü bilgiyi bu numaralardan öğrenebilirsiniz. Maç sonuçları, yemek tarifleri, hava durumu gibi konularda bilgi edinebilirsiniz. Özel izin alıp uluslararası bilinmeyen numaraları veren de var. Sektör büyüyecek. Zaten amaç sadece bilinmeyen numara servisi vermek değil. Bir süre sonra tamamen katma değerli hizmetlere dönüşecek ve bu alanda büyüme sağlanacak” görüşünü savunuyor. Bu sektördeki en büyük oyuncu Türk Telekom iştiraki olan ve 118 18 numarasıyla hizmet veren Asist Telekom olarak gösteriliyor. BN Telekom, 118 80 numarasıyla pazarın iddialı oyuncularından... 118 24 ile Infotel, 118 50 ile Rehberlik Hizmetleri Servisi öne çıkan diğer oyuncular... Uluslararası bilinmeyen numaralar hizmetini veren tek işletmecinin ise 118 81 ile Mega Telekomünikasyon olduğu belirtiliyor.

Bilinmeyen numara servisleri 118 numarasıyla başlıyor ve bu hizmeti veren her şirketin 118’i takip eden 2 haneli ayrı bir numarası oluyor. Aboneler bilinmeyen numara servislerini cep telefonundan ya da sabit telefondan arayarak bu hizmeti aldıkları takdirde arama başına ya da dakika başına, hizmeti sunan firmanın tarifesine göre ücretlendiriliyor. 1 ile 1.30 TL arasında değişen ücretlendirme aralığı var.



11 şirket lisans aldı

Şirket Servis numarası

BN Telekom Haberleşme 118 80, 118 10, 118 40

Rehberlik Telekom Hizmetleri 118 88

Mega Ulus. Telekomünikasyon 118 81, 118 83

Asist TT Reh. ve Müş. Hiz. 118 18, 118 20

Infoline Reh. ve Çağrı Mer. 118 24

Vastech İletişim Tek. San. 118 22, 118 33, 118 66

Calltürk Telekomünikasyon 118 58

Rehberlik Hizmetleri Servisi 118 19, 118 50

Plus Telekom İletişim Tic. 118 70, 118 90, 118 99

ADR Telekomünikasyon 118 77

Fırat Telekom Ticaret Ltd. 118 34



