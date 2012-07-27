'Bilincimi yitirdim, katliamı hatırlamıyorum'

ABD'de geçtiğimiz hafta bir sinema salonunu basarak 12 kişiyi öldüren James Holmes, olay sırasında hafıza kaybı yaşadığını ve katliamı hatırlamadığını öne sürdü. Holmes cezaevindeki yemekleri de beğenmiyor.



ABD'nin Colorado eyaletindeki Denver kentinde geçtiğimiz hafta Century 16 adlı sinemada "Batman" filminin gösterimi sırasında bir sinema salonunu basarak 12 kişiyi öldüren ve 58 kişiyi yaralayan James Holmes, saldırı sırasında hafıza kaybı yaşadığını ve katliamı hatırlamadığını ileri sürdü. Cezaevinde kendisine verilen yemeklerden de şikayetçi olan Holmes, bu yemekler nedeniyle mide ağrısı çektiğini söyledi.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan haberde, ABD'de Arapahoe County Cezaevi’nde tutuklu bulunan 24 yaşındaki James Holmes'un "bilinç kaybı yaşadım, katliamı hatırlamıyorum" kartını oynadığı iddia edildi.

Gazete Arapahoe County Cezaevi'nde görevli bir gardiyanın şu görüşlerine yer verdi: "Niçin cezaevinde olduğunu, bilmediğini söylüyor. "Niçin ben buradayım?" sorusunu yöneltiyor. Buradaki herkes numara yaptığına inanıyor. Bence bu numaralarını mahkemede juri üyelerine saklamalı çünkü burada kimse bu numaraları yutmuyor."



'Yemeklerden şikayetçi'



12 kişiyi öldüren birinin cezaevinde kendisine verilen yemeklerden şikayetçi olmasını da tuhaf bulduğunu dile getiren cezaevi gardiyanı, Holmes'un günün 23 saati hücresinde kapalı tutulduğunu ancak bir saat cezaevi bahçesine çıkmasına izin verildiğini söyledi. Hücresinden dışarı çıkarıldığında kurşun geçirmez yelek giydirilen Holmes'un cezaevindeki diğer mahkumlar tarafından öldürülmesinden korkuluyor.



Yapımcıdan 2 milyon dolar bağış



"Batman" filminin yapımcısı Warner Bros ise hastanede yaşam mücadelesi veren 58 yaralı için 2 milyon dolar bağış yaptı. ABD çapında yaralılar için de yardım kampanyası başlatıldı.



'Amaç oyunculara saldırmaktı'



"Batman" filminin gösteriminde 12 kişiyi öldüren James Holmes'un asıl amacının ise New York'ta filmin galasına katılarak, oyunculara saldırıda bulunmak olduğu iddia edildi.