Bilinci kapanana kadar tahliye talebi reddedilen eski Yargıtay üyesi hayatını kaybetti

Tahliye talebi, 9 gün önce bilici kapanana kadar reddeddilen eski Yargıtay üyesi Mustafa Erdoğan' hayatını kaybetti. Kanser tedavisi gören Erdoğan, tahliye edildikten birkaç gün sonra hayatını kaybetti.

Yeniasya gazetesinin haberine göre, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından "FETÖ" soruşturmasında tutuklanan eski Yargıtay üyesi Mustafa Erdoğan, ağır hastalığına rağmen bilinci kapanıncaya kadar tahliye edilmedi. Doktorların "en fazla 2 yıl yaşar" dediği Erdoğan tutuklu bulunduğu hücreden çıkarıldıktan iki gün sonra vefat etti.

Yeni Asya, Mustafa Erdoğan'ın, "ağır hastalığına rağmen tahliye edilmeyerek kelepçeli bir şekilde bilinci kapanana kadar yoğun bakım hücresindeki hasta yatağında bekletildiğini" yazdı. Bilinci kapandıktan 9 gün sonra tahliye edilen Erdoğan birkaç gün sonra vefat etti.

Erdoğan vefatını kamuoyuna duyuran kızı Buket Erdoğan, “Babam bir hücrede yaşam savaşı veriyor” diye açıklama yapmıştı.

"Ziyaretçiye bile izin verilmedi, babamı göremedim"

Erdoğan’ın hukuk fakültesi öğrencisi olan kızı Buket Erdoğan, sosyal medya hesabından "Ziyaretçiye bile izin verilmedi. Babamı göremedim. Peki neyle suçlandı? Ölümle savaşıyorken ve yatağa bağımlı yaşıyorken kaçma şüphesi olduğunu iddia ettiğiniz babamın neden duruşma tarihi bile belli değildi” mesajını paylaşmıştı.