Bilimsel bütünlük inceleme sitesi analiz etti: "Melih Bulu'nun doktora tezinin bir bölümünde yüzde 50'ye kadar intihal var"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanan eski AKP milletvekili aday adayı Prof. Dr. Melih Bulu'nun doktora tezinde intihal yaptığı suçlamaları bir "bilimsel bütünlük inceleme" sitesi tarafından değerlendirildi. Yapılan incelemede Bulu'nun 2003'te yazdığı tezin 3. bölümünde, yüzde 30 ila 50 arası intihal tespit edildi.

Science Integrity Digest isimli sitede yer alan analiz, Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan eski AKP milletvekili aday adayı Prof. Dr. Melih Bulu'nun doktora tezinde intihal yaptığına dair suçlamaları inceledi.

İncelemede ilk olarak "Ankaralı Jan" isimli Twitter kullanıcısının Bulu'nun tezi ve eski kaynaklar arasında yaptığı karşılaştırmaya yer verildi. Karşılaştırmada, tezdeki bazı paragrafların tamamen kaynaktan kopyalandığı görüldü. Paragrafların bazıları kaynak alıntısıyla bitse de paylaşılan metinlerde tırnak işareti olmadığı dikkati çekti.

Twitter'daki intihal suçlamalarının ardından Science Integrity Digest, "SimTexter" isimli bir uygulama kullanarak Bulu'nun doktora tezini analiz etti.

İlk olarak 2000 yılında yazılan Gulati, Nohria, and Zaheer, Strat. Mgmt J kaynaklı makale ile Bulu'nun 2003 yılında yazdığı doktora tezi karşılaştırıldı.

Bir başka karşılaştırma ise 1999 yılında yazılan bir makale ile Bulu'nun tezi arasında yapıldı.

Yapılan inceleme, Bulu'nun doktora tezinin 3. bölümünde 2003 öncesi yazılmış makale ve kitaplarla tamamen aynı paragraflar içerdiğini gösterdi.

Aşağıdaki fotoğrafta, Bulu'nun tezinin 3. bölümünde eski kaynaklarla aynı olan paragraflar, farklı kaynak farklı renkte olacak şekilde çizilmiş:

Analizi hazırlayanlar, intihal içeren bölümlerin daha fazla olabileceğine işaret etti.

Analizin sonuç bölümünde şu ifadeler yer aldı:

"Doktora tezinin belirli bölümleri özgün olsa da birkaç paragraf eski kitap ve makalelerden tamamen kopyalanmış. Tezdeki intihal yüzdesini hesaplamak zor çünkü eski kaynakların pek çoğuna internet üzerinden ulaşmak zor. Öte yandan 3. bölümün yüzde 30 ila 50'sinin özgün olmadığı görülüyor."