Bilimler akademisi dağılıyor

T24 - Türkiye Bilim Akademisi’ndeki 58 üye ‘özerkliğimiz bitirildi’ diyerek istifa etti!



Türkiye Bilimler Akademisi’nde (TÜBA) adeta “istifa depremi” yaşanıyor. Akademi üyeleri başkan ve üyeleri seçme yetkisini ortadan kaldırdıklarını söyledikleri kararnamenin “bilimsel ve Akademi’nin özerkliğine darbe” olduğunu söyleyerek, birbiri peşi sıra istifa ediyor. Türkiye’nin alanlarında en seçkin akademisyenlerinden oluşan TÜBA’da 82’si asli 138 üye bulunuyor.



Eski Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tosun Terzioğlu, eski Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Attila Aşkar, ekonomi profesörleri Şevket Pamuk ve Çağlar Keyder, yerbilimleri proföserleri Celal Şengör ile Naci Görür’ün de aralarında bulunduğu 58 üye istifalarını sundu. Sayının bayram tatilinden sonra artacağı iddia ediliyor.

Yeni oluşum var



1993’te bilimsel araştırma yapmak, gençleri, bilim ve araştırma alanına yöneltmek, bilim ve araştırma standartlarını uluslararası düzeye çıkartmak amacıyla kurulan TÜBA, Kanun Hükmünde Kararname ile yeniden düzenlendi. Buna göre 300 üyeden oluşacak TÜBA’nın üyelerinin 100’ünü YÖK, 100’ünü TÜBİTAK, 100’ünü de Akademi seçecek. Başkanını da Başbakan asli üyeler arasından atayacak. “TÜBA’nın özerkliği yok edildi” diyerek, istifa eden akademisyenler “özerk” bir başka dernek kurma hazırlığında.

Prpfesörler karşı çıktı



Prof. Dr. Naci Görür: Hükümet, üyeleri ve başkanını doğrudan ve dolaylı seçmek istiyor. Başbakan başkanı atayacak. “Benim bilim adamım” diye bir şey olmaz, genel müdür gibi bilim adamı atanmaz.

Prof. Dr. Ali Alpar: Bilim adamları, alanlarında en başarılı meslektaşlarını önerirler ve oylanarak üyeleri seçerler. Tüm saygın akademilerde seçim bu şekildedir. Hükümet bir bilim adamının liyakatını atama yoluyla takdir edemez.

Prof. Dr. Celal Şengör: TÜBA vefat etmiş durumda. Artık Bilimler Akademisi’nden söz etmek mümkün değildir.

Prof. Dr. Attila Aşkar: Bu Türkiye’yi geri götüren bir değişiklik. Siyasi atmosfere göre bilim akademisi oluşturulmaz.



Pervin KAPLAN- GAZETE HABERTURK

