Bilim Kurulu üyesi Prof. Özlü: Uyarıya rağmen maskeyi usulüne uygun takmayan kişilere yaptırım uygulanmalı

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, toplu taşımada ve kapalı alanlarda uyarıya rağmen maskenin doğru şekilde takılmaması durumunda yaptırım uygulanması gerektiğini söyledi.

Twitter hesabından sık sık Koronavirüs salgınına karşı alınması gereken önlemler konusunda bilgi veren ve uyarılarda bulunan Özlü, bir kez daha maskenin usulüne uygun şekilde takılmasının önemine vurgu yaptı.

Özlü, "Mesafenin korunmasının güç olduğu böyle dar, kalabalık alanlarda maskesiz Covid-19 taşıyıcısı bir kişi, orada bulunan kişileri riske atmış oluyor" dedi.

Özlü'nün açıklaması şöyle:

"Otobüste, dolmuşta ve diğer kalabalık, kapalı alanlarda, uyarıya rağmen maskenin usulüne uygun şekilde takılmaması durumunda cezai müeyyidenin mutlaka uygulanması gerekiyor.

Mesafenin korunmasının güç olduğu böyle dar, kalabalık alanlarda maskesiz Covid-19 taşıyıcısı bir kişi, orada bulunan kişileri riske atmış oluyor; onun yüzünden araçtakiler temaslı olarak 14 gün izolasyona alınabiliyor, hastalanabiliyor. Buna kimsenin hakkı yok."