Bilim Kurulu Üyesi Prof. Özlü: Sosyal mesafeyi koruyamadan düğün yapma olasılığı yok

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, düğün yapacak aileler ve çiftlere uyarıda bulunarak, "Geldiğimiz nokta itibarıyla eskiden olduğu gibi kapalı mekânlarda, kalabalık, sosyal mesafeyi koruyamadan düğün yapma olasılığı pek yok" dedi.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, katıldığı Halk TV yayında düğün yapacak milyonlarca aile ve binlerce çiftçi ilgilendiren açıklamalarda bulundu.



Koronavirüs salgınının ardından kapatılan düğün salonlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Tevfik Özlü, kapalı mekânlarda, kalabalık, sosyal mesafeyi koruyamadan düğün yapma olasılığı pek mümkün olmayacağını ifade ederek, "Yakın zamanda da böyle bir noktaya gelebileceğimizi düşünmüyorum. Ancak düğünleri yine yapabiliriz."



Geleneksel düğün anlayışından vazgeçilmesi gerektiğini belirten Özlü, "Yeni formatlar geliştirmemiz lazım. Açık düğün yapılabilir. Bunun için belediyeler belli yerler ayırabilir. Organizasyon şirketleri açık havadaki düğünlerle ilgili yeni formatlar geliştirebilir" değerlendirmesinde bulundu.