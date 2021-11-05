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Bilim Kurulu Üyesi Prof. İlhan: Stadyumlar tam kapasiteye dönerken tezahüratlar maskeli yapılmalı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 9 Kasım'dan itibaren profesyonel liglerde statlara tam kapasitede seyirci alınmasına karar verildiğini duyurdu

05 Kasım 2021 12:58

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) stadyumlara tam kapasite ile seyirci alma kararının ardından taraftarların tezahürat yaparken maske takmasını tavsiye etti.

Prof. İlhan, DHA muhabirine yaptığı açıklamada “Tezahürat yapıldığında damlacıklar ile beraber dışarıya fazla miktarda virüs saçılması söz konusu olabilir. Vatandaşlar içeride mesafeye dikkat etmeye çalışır ve maske takarsalar sürecin daha rahat yönetilebileceğini düşünüyorum” dedi.

İlhan şöyle devam etti:

“Aşılı vatandaşlar içeriye girsinler; ama vatandaşlarımız içeride mümkün olduğu kadar birbirleri ile temas etmemeye çalışsınlar. Tezahürat yapabilirler elbette; ama maske takmaya dikkat ederseler stadyumlarda enfeksiyon oranı çok daha az olacaktır diye düşünüyorum.” (DHA)

TIKLAYIN - TFF duyurdu: Stadyumlarda seyirci kısıtlaması kaldırılıyor

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