Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, alkol yasağına tepki gösterdi: Hiçbir akılcı tarafı olmayan nasıl bir uygulamadır anlamış değilim

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, katıldığı bir televizyon programında tam kapanmada alınan alkollü içki satış yasağını tepki gösterdi. Yavuz, "Tüm eleştirilere katılıyorum. Hiçbir akılcı tarafı olmayan nasıl bir uygulamadır anlamış değilim" dedi.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, Habertürk televizyonunda katıldığı canlı yayında alınan kararı eleştirdi.

"Tüm eleştirilere katılıyorum. Hiçbir akılcı tarafı olmayan nasıl bir uygulamadır anlamış değilim" diyen Yavuz, "Bizim amacımız kalabalıkları azaltmak. Kapalı ortamları azaltmak. Barlar, restoranalar kapalı. Bu ortamlarda alkol içilirse sıkıntı olabilir. İnsanların evinde alkol almasında ne sakınca var? Hiçbir şekilde anlamış değilim" ifadelerini kullandı.

"Gerçekten hayretler içerisindeyim"

Alkol yasağı kararının, salgını önlemek adına alınmasının hiçbir akılcı açıklaması olmadığını vurgulayan Yavuz, "Şöyle bir şey var, ağızın bu tarz dezanfektanlarla, klorheksidin olur, alkol olur; bunlarla çalkalanmasının virüs yükünü azalttığı söyleniyor. Siz kalkıp neye dayanarak böyle bir şey yapabiliyorsunuz? Gerçekten hayretler içerisindeyim. Çok yersiz. Bu inanılmaz bir şey. Ben olsam böyle bir uygulamadan hemen dönerim" diye konuştu.