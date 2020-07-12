Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Büyük kentlerde yaşayanların, kendileri hasta olmasa da virüsü taşıyıp bulaştırma olasılıkları çok daha fazla

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, seyahat edenlere, düğün, nişan nedeniyle topluluk arasına girenlere uyarılarda bulundu. Özlü, "Büyük kentlerde yaşayanların, kendileri hasta olmasa da virüsü taşıyıp bulaştırma olasılıkları çok daha fazla" düşüncesini dile getirdi.

Özlü, "Bayram veya tatil nedeniyle memleketlerine, Anadolu’ya dönüp yakınları, dostlarıyla bir araya gelecek yurttaşlarımız! Çok zor gelse de, sevdiklerimizi ve kendimizi korumak için alttaki kurallara uymamız gerekiyor, çünkü şu sıra olgularımızın en sık nedeni bu kurallara uymamak. Büyüklerinizi, yakınlarınızı, dostlarınızı ziyaret ettiğinizde el öpmeyin, tokalaşmayın, sarılıp, öpüşmeyin; 1,5 metreden yakın olmayın. Ziyaret sırasında karşılıklı maskelerinizi takın. Mümkünse ziyareti açık havada yapın, çok uzun tutmayın. Birlikte bir şeyler yiyip içmeyin" uyarısında bulundu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Özlü, "Vazgeçemedikleriniz dışında düğün, nişan, sünnet, mevlüt gibi davetlere katılmayın; telefonla arayıp tebrik edin; salgın nedeniyle katılamayacağınızı, başkalarına zarar vermek istemediğinizi söyleyin ve hediyenizi kendilerine ulaştırın. Bu törenleri siz düzenliyorsanız: açık havada yapın; az sayıda kişiyi davet edin; katılımcılar arasında sosyal mesafeyi koruyacak ve temasa izin vermeyecek şekilde planlayın; gelen kişilerin maskesi yoksa, maske verin ve herkesin maske takmasını sağlayın; programı kısa tutun." görüşünü savundu.

Özlü, "Eskisi gibi yaparsak, evimize geri döndüğümüzde; sevdiklerimizin hastalandığı veya öldüğü haberiyle yıkılabiliriz. Büyük kentlerde yaşayanların, kendileri hasta olmasa da virüsü taşıyıp bulaştırma olasılıkları çok daha fazla. Sevdiklerimize zarar vermeyelim. Aksi de oluyor. Büyük kentlerden Anadolu'ya tatile, düğüne, taziyeye giden sağlıklı aileler, dönüşte virüsü kapmış olarak evlerine dönebiliyor. Dikkatli olalım. Virüs her fırsatı değerlendiriyor, ona fırsat vermeyelim" ifadesini kullandı.