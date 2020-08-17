Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Metintaş'tan grip aşısı tavsiyesi: Ölüm riskini azaltacaktır

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selma Metintaş, "Grip aşısı, Covid-19 pandemisi sırasında insanlarla teması fazla olan herkese tavsiye edilir. Zatürre aşısının ise Covid-19'u önlemek, hastalığın hafif geçmesini sağlamak ya da tedavi etmek yönünde bir faydası bulunmamaktadır" dedi.

Prof. Dr. Selma Metintaş, Koronavirüs tedavisinde grip ve zatürre aşılarının kullanımı ile ilgili yazılı açıklamada bulundu. Metintaş, grip aşısının Covid-19 pandemisi sırasında insanlarla teması fazla olan herkese tavsiye edildiğini belirterek, "Grip aşısı, Grip (Influenza) salgın döneminde salgını kırmak için hedefte olan popülasyonlara da yapılır. Grip aşısı, Covid-19'a karşı etkili değildir. Ama grip aşısı Covid pandemisi sırasında kullanılabilir. Grip ile Covid-19 aynı anda olursa, influenzanın hafif geçmesini, ölüm riskinin azalmasını sağlamak, böylece iki hastalığın neden olacağı ortak ölüm riskinin sinerjik etkisinden korunmak için grip aşısı olabiliriz. Bu nedenle grip aşısı, Covid-19 pandemisi sırasında insanlarla teması fazla olan herkese tavsiye edilir’’ dedi.

"Zatürre aşının Koronavirüs'e karşı etkinliği yok"

Açıklamasında zatürre aşısının Koronavirüs'e karşı korumaya sağlamayacağını söyleyen Metintaş, sadece risk grubunda bulunan kişilerin zatürre aşaması yapmasının yeterli olacağını vurguladı. Metintaş, şunları kaydetti:

Zatürre (pnömoni) aşısı, bir bakteri olan Streptococcus pneumonia'nın bazı alt tiplerinin pnömoni yapmasını engellemek için kullanılır. Dikkat edelim Covid-19 etkeni virüstür. Bu bakteri nedenli pnömoniler aslında toplumda sık görülürler. Ama sağlıklı, normal kişilerde hem kolay tanınır hem kolay tedavi edilirler. Ölüm oranları da oldukça düşüktür. Zatürre aşısı 65 yaş üzerinde olan yaşlılarda veya bazı kronik özel durumlarda, yani kronik akciğer hastalığı, kronik kardiyovasküler ve nörolojik hastalıklar, diyabet, dalağı olmama, kronik böbrek yetmezliği, kalp yetmezliği gibi durumlarda yapılmalıdır. Çünkü bu gruplarda bu pnömonin tedavisi güçleşebilir, ölüm oranı artabilir. Zatürre aşısının Covid-19'u önlemek, hastalığın hafif geçmesini sağlamak ya da tedavi etmek yönünde faydası bulunmamaktadır. Riskli gruplar dışında kullanılmasına gerek yoktur."











