Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan Koronavirüs değerlendirmesi: İzolasyonu kontrol altına alamazsak...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün gece yarısı bir kişinin Koronavirüs testlerinin pozititif çıktığını duyurdu. Türkiye'de ilk kez tespit edilen Koronavirüs vakasıyla ilgili Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara ve Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, değerlendirmelerde bulundu.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, söz konusu kişinin ailesinin de karantina altına alındığını belirterek, "Bu izolasyonu kontrol altına alamazsak o zaman vaka sayısının artışı meydana gelebilir" dedi.

"Artarsa ciddi bir tehlikeye dönebilir"

"İşverenlere de iş düşüyor" diyen Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, "Ciddi hastalığı olan insanların birkaç günde evde dinlendirilmesini doğru buluyorum. Sıkıntısı olan insanların tıbbi destek için başvuru yapması gerekiyor" önerisinde bulundu. "Şu anda ülkemizde vaka görüldüğü için dışarıda ne kadar virüs var, kaç kişi enfekte bilmiyoruz" diyn Dr. Yılmaz, "İstanbul açısından bakarsak olaya kalabalık bir ilimiz. Virüsün sirküle olma olasılığı yüksek. Bir riskten bahsediyoruz. Tabi bu riskin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini bilmiyoruz" diye konuştu.

Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz da, "Bütün komşularda görülmesi riskin yükselmesi demekti. İzlenmesi gerekir. Bir vakaya hemen panikle yaklaşılmamalı, tek tük vakalar şu anda bir şey ifade etmeyebilir. Önemli olan bu vakaların artmaması. Artarsa ciddi bir tehlikeye dönebilir" değerlendirmesinde bulundu.

"Zorunlu olmadıkça yurt dışına çıkılmaması hastalığın ülkemize gelmemesi için önleyicidir"

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'nın açıklamaları şöyle;

"Vakanın erken tespit edilmesi önemliydi. 14 gün boyunca gözlem altında tutulması önemli. Son 14 gün içerisinde yurt dışından gelip evde kaldıysa sadece evdekilerle temas etmiştir. O ev halkı da şu anda karantina altında. Bu izaolasyonu kontrol altına alamazsak o zaman vaka sayısının artışı meydana gelebilir. Özellikle şöyle söyleyelim. Kimler risk altında derken dikkat ederseniz tüm dünyada olduğu gibi tüm toplum risk altında diye değerlendirmek gerekir. Biz ilk tespit ettiğimiz vakamızı ve onun hastalığı bulaştırmış olabileceği kişileri de kontrol altında tutabilirsek bu bizim için hastalığın yayılmasını önlemekte çok başarılı olacak. 20 saniye boyunca ellerin yıkanması yeterlidir. Çocuklar içinse ellerin tüm yüzeylerini temizleyecek bir şekilde anlatırsak bu bizim açımızdan en büyük başarılardan birisi olur. Bizde 1 vaka var ve onun tüm temas ettiği kişiler kontrol altında tutuluyor. 14 gün boyunca izolasyon altında tutulacağı için onlardan başkasına bulaşmasını beklemiyoruz. Zorunlu olmadıkça yurt dışına çıkılmaması hastalığın ülkemize gelmemesi için önleyicidir."