Bilim Kurulu üyesi Prof. Ateş Kara: Hızlı ve etkili bir hamle yapmak istiyorsak asıl gereken tam kapanma

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Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında vaka ve ölüm sayılarının artmasının ardından açıklanan yeni kısıtlamaları değerlendirirken, "Biz salgında hızlı ve etkili bir hamleyi yapmak istiyorsak tam kapanma asıl gereken. Tam kapanma yapılır, yapılmaz, nasıl yapılır politikacıların işi. Onlar da benim gördüğüm kadarıyla tam kapanmayı değil ama ciddi bir kapanma işlemi yaptı" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Covid-19 salgınında artan vaka ve ölüm sayılarının ardından yeni kısıtlama kararları alındığını duyurdu. Buna göre ülke genelinde hafta içi sokağa çıkma yasağının başlangıç saati 19.00 olarak güncellenirken, zorunlu haller dışında şehirlerarası seyahatler yasaklandı.

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"Tam kapanma değil ama ciddi bir kapanma işlemi yapıldı"

Yeni kısıtlamaları Habertürk'te Fatih Altaylı'ya değerlendiren Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, "Bizim tabii ki öncelikle, doktor arkadaşlarımızın önerdiği gibi, biz salgında hızlı ve etkili bir hamleyi yapmak istiyorsak tam kapanma asıl gereken" dedi.

Önlemlerle ilgili kararları politikacıların aldığını belirten Kara, "Tam kapanma yapılır, yapılmaz, nasıl yapılır politikacıların işi. Onlar da benim gördüğüm kadarıyla tam kapanmayı değil ama ciddi bir kapanma işlemi yaptı. Neredeyse bizim geçen dönemlerde elde ettiğimiz vaka düşüşünü sağladığımız dönemlerdeki kısıtlamalar geldi" ifadesini kullandı.