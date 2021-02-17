Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz: İl bazlı veriler, sosyal hayata dönüşte belirleyici olacak

Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, pandemiyle mücadelede "Yerinden Karar" dönemine geçildiğini ve bu aşamada ilk bazında açıklanan verilerin kritik rol oynayacağını söyledi.

Kayıpmaz, sosyal hayata ilişkin alınacak kararlarda yeni vaka sayılarının eğilimi, yoğun bakımların doluluk kapasitesi, hastaneye yatışların ve testlerde saptanan pozitif vakaların eğiliminin en önemli göstergeler arasında olduğunu belirtti.

Kayıpmaz, "Bu ölçülerde artış, azalma veya düzleşme eğilimleri, kontrollü sosyal hayata dönüşümüz için yol gösterici olacaktır. İller bazında azalma olması durumunda belirli faaliyetlerin aşama aşama yeniden başlaması söz konusu olabilecektir. Bu veriler ışığında, Covid-19 salgınının seyrine göre il hıfzısıhha kurulları bölgesel kararlar alabilecektir" dedi.