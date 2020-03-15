Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Umreden gelen 21 bin kişiye hangi Koronavirüs önlemleri uygulanacak?

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, umreden dönecek 21 bin kişi için alınacak yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) önlemlerini anlattı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın umreden dönen bir kişide Koronavirüs tespit edildiğini açıklamasının ardından Kara da umreden döneceklerin 14 gün evden çıkmamaları ve az kişiyle temasta olmaları gerektiğini söyledi.

Hürriyet'ten Meltem Özgenç'e dönüşleri bu akşam tamamlanacak umreciler için alınan önlemleri açıklayan Ateş Kara, yolcuların uçağa binmeden de muayene edileceğini söyledi.

Kara'nın açıkladığı önlemler şöyle:

"Uçaklarda umreciler için bir doktor iki hemşire bulunduruluyor. Uçağa alınmadan önce herkes muayene ediliyor ve herkesin ateşi ölçülüyor."

"Uçakta bir form dolduruluyor ve bu formda umrecilerin tüm bilgileri yer alıyor. Orada ne yaptıkları, kimlerle temasta oldukları da formlara işleniyor."

"Uçak indikten sonra umreciler termal kameralardan geçiriliyor ve herhangi bir bulgu yoksa 14 gün izole edilmek üzere evlerine gidiyorlar."

"Umrecilerden ev içinde çok az kişi ile temasta olmaları isteniyor. Umreciler yaşlıysa evde takip hizmeti veriliyor. Değilse her gün telefonla takip yapılıyor."