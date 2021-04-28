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Gündem

Bilim Kurulu toplanıyor; gündemde tam kapanma kararı var

28 Nisan 2021 12:33

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 16:30’da toplanacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında düzenlenecek toplantı video konferans yöntemi ile gerçekleştirilecek.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın, toplantının ardından saat 18:00’de açıklama yapması bekleniyor.

Toplantı gündeminde , Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 'tam kapanma' kararı görüşülecek.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, tam kapanma sürecinde alınan içki satışı yasağının akılcı bir tarafının olmadığını vurgulayarak neye dayanarak böyle bir şey yapıldığını anlamadığını belirtmişti.

 

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