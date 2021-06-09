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Bilim Kurulu toplanıyor; aşı olmayanlara yeni kısıtlama gelebilir

09 Haziran 2021 11:57

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün saat 17:30’da toplanıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından saat 19:00'da açıklama yapacak. Aşı olmayanlara yeni kısıtlama gelebilir.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün saat 17:30’da video konferans yöntemiyle toplanacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından saat 19:00’da YouTube üzerinden canlı açıklama yapacak.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyeleri, Türkiye’nin Koronavirüs salgını önlemlerini büyük oranda gevşetmesine yönelik baz senaryoya ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunmuştu.

Türkiye’nin 2021 yılı sonu için Koronavirüs projeksiyonunu çıkaran Bilim Kurulu üyeleri, hedefin, sonbahara kadar yüzde 60 oranında aşılama olduğunu belirtmişti.

Bilim Kurulu üyeleri, çift doz aşılamada 21 milyon kişiye ulaşılmasının önlemleri gevşetmekte kritik eşik olduğunu vurgulamıştı.

 

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