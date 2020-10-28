Bilim Kurulu İstanbul'da toplanıyor: Yeni önlemler gündemde

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bir araya gelecek Koronavirüs Bilim Kurulu, bu haftaki toplantısını İstanbul'da yapacak. İstanbul Valiliği'nde değerlendirmelerde bulunan Bakan Koca, salgına karşı İstanbul'da toplu taşımada yeni önlemlerin gündeme geldiğini belirtmişti.

Bakan Koca'nın geçtiğimiz günlerde yaptığı "İstanbul'da vaka sayıları, Türkiye genelindeki toplam vaka sayılarının yüzde 40'ına ulaşmıştır. Bu tablo ülke ortalamasından en az iki kat endişe vericidir. Risk, mevsim şartları sebebiyle giderek artacaktır" açıklama sonrası Bilim Kurulu toplantısının İstanbul'da yapılması kararı alınmıştı.

İstanbul Valiliği'nde dün açıklamalar yapan Koca, "Otobüs, metrobüs, metro ve tramvay seferlerine ek seferler konması, saat düzenlenmesi yapılması gündeme getirilmiştir" demişti.

Gözler bugün yapılacak Bilim Kurulu toplantısına çevrildi. Alınacak yeni önlemler bu toplantıda kararlaştırılacak.