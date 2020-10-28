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Bilim Kurulu İstanbul'da toplanıyor: Yeni önlemler gündemde

28 Ekim 2020 11:40

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bir araya gelecek Koronavirüs Bilim Kurulu, bu haftaki toplantısını İstanbul'da yapacak. İstanbul Valiliği'nde değerlendirmelerde bulunan Bakan Koca, salgına karşı İstanbul'da toplu taşımada yeni önlemlerin gündeme geldiğini belirtmişti.

İstanbul Valiliği'nde dün açıklamalar yapan Koca, "Otobüs, metrobüs, metro ve tramvay seferlerine ek seferler konması, saat düzenlenmesi yapılması gündeme getirilmiştir" demişti.

Gözler bugün yapılacak Bilim Kurulu toplantısına çevrildi. Alınacak yeni önlemler bu toplantıda kararlaştırılacak.

 

 

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