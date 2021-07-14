Bilim Kurulu bugün toplanıyor; gündemde Delta varyantı ve Kurban Bayramı tatili var

Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün saat 16.30’da video konferans yöntemiyle toplanacak. Gündemde artan Delta varyantı vakaları ve Kurban Bayramı tatili var.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından saat 18.00’de YouTube üzerinden canlı açıklama yapacak. Gündemdeki bir diğer madde ise aşıların hızlandırılması.

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosuna göre, Türkiye'de son 24 saatte 234 bin 439 Koronavirüs testi yapıldı, 6 bin 285 kişinin testi pozitif çıktı, 46 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 5 bin 162 oldu.

Günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayısının geçen haftaya göre en çok arttığı ilk 5 ilimiz, Siirt, Ağrı, Hakkari, Antalya ve Van. Zaman kaybetmeden aşımızı olalım." ifadesini kullandı.