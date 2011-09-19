Bilim insanları: Yaratılışçılar okula girmesin!

T24 - Bilimciler ortak açıklama yaparak okullarda 'bilimsel' tanımlamasıyla yaratılışçılık inancını anlatan dini grupların yasaklanmasını istedi.

İngiltere'de aralarında Sir David Attenborough ve Richard Dawkins'in de bulunduğu önde gelen bilimadamları, hükümeti okullarda "yaratılışçılık" görüşünün öğretilmesine ilişkin kuralları sıkılaştırmaya çağırdı.

Guardian gazetesine göre bilim insanları "dini anlamda aşırı tutucu" çevreleri kamu fonlarıyla desteklenen okullarda bu görüşü bilimsel teoriymiş gibi tanıtmakla suçluyor. 30 kadar bilimadamının açıklamasında, "yaratılışçılık" ve "akıllı tasarım" gibi öğretilerin bilim dersi kapsamında olsun, olmasın öğretilmesinin kabul edilemeyeceğini belirtiliyor.

Açıklamada "Truth in Science" ve "Creation Ministries International" adlı iki kuruluşun İngiltere'yi dolaşarak kendilerini bilim insanı gibi tanıtıp yaratılışçı görüşlerini bilim diye anlattıkları" söyleniyor. Bu anlayışlar, Dünya'daki canlıların evrim süreciyle değil zeki ve bilinçli bir varlık tarafından yaratıldığını savunuyor.

Richard Dawkins ay başında evrim teorisinin çocuklara beş yaşından itibaren öğretilmesi gerektiğini savunmuş, hatta evrimin bir olgu olduğunu teori olarak adlandırılmaması gerektiğini dile getirmişti. İngiltere'de ne kadar okulda yaratılışçılığın öğretildiğine ilişkin belli bir veri bulunmuyor.

Ancak Eğitim Bakanlığı, tüm okullların geniş ve dengeli bir eğitim öğretim müfredatı izlemesi gerektiğini, ancak yaratılışçılığın bilimsel bir olgu gibi öğretilemeyeceğini bildirdi. 2009 yılında Ipsos Mori şirketinin yaptığı bir araştırma İngiltere'de yetişkinlerin yarıdan fazlasının "akıllı tasarım" ve "yaratılışçılık" kavramlarının bilim derslerinde evrimle yan yana öğretilmesi gerektiğine inandığını göstermişti. Guardian aktardığına göre bu oran, ABD'dekilerden dahi yüksek.









