Bilim insanları: Kilo vermek için gözleriniz bağlı yemek yiyin

Almanya'nın Konstanzs Ünivesitesi'nde bilim insanlarının yaptığı araştırmada, gözleri bağlı yemek yiyen kişilerin, ne yediğini görenlere kıyasla yüzde 10 daha az yiyerek doydukları belirlendi. Bilim insanları, gözler kapalı olduğunda vücudun geçmişteki tokluk hissini baz alarak, doyduğunu eş zamanlı olarak daha net hissedebildiğine inanıyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, yemeği karanlıkta veya gözler bağlıyken yemek kilo vermeye yardımcı olabiliyor. Araştırmaya katılan gözleri bağlı 50, gözleri açık 40 kişinin hepsine birer kap dondurma ve yemeleri için 15 dakika süre verildi. Dondurmayı görerek yiyenler, gözleri bağlı olanlardan yaklaşık onda bir oranda daha fazla yedi.

Araştırmada ayrıca insanların gözleri bağlıyken, normalde yedikleri miktardan çok daha fazlasını yediklerini sandıkları ortaya çıktı.

Gözleri bağlı olan gruptakiler, gerçekte yediklerinden çok daha fazla yemiş olduklarını tahmin etti ve dondurmanın tadını da diğer gruptakilere kıyasla daha az sevdi.

Yemeği görmemenin sindirimin ağızdaki evresini engellediği, yani ağızda sulanma oluşmadığı, bu nedenle de yemeği yutmanın daha zor hale geldiği de belirtiliyor.

Daha önce yapılan benzer araştırmalar da yemeklerin görüntülerinin tat alma üzerinde büyük etkisi olduğunu ortaya koymuştu.