Bilim insanları: Her doğrulanmış Koronavirüs vakası, çevresinden 2 ya da 3 insanı daha etkiliyor

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Çin'den kısa süre içinde dünyanın çeşitli ülkelerine yayılan ölümcül Koronavirüs alarmı devam ederken Britanya'da bilim insanları virüsün yayılma şeklini inceledi. Bilim insanları, her doğrulanmış Koronavirüs vakasının çevresinde 2 ya da 3 kişiyi daha etkilediği belirtildi.

CNN International'da yer alan habere göre, Wuhan virüsünden etkilenen her bir insan çevresinde 2 ya da 3 kişiye daha bulaştırıyor. Imperial College London'da bilim insanlarının hazırladığı raporda şu ifadeler yer aldı:

"Tahminimiz, her virüsten etkilenen insan ortalama 2. 6 insanı daha etkiliyor. Bu, virüsün yayılmasının önlenmesi için kontrol mekanizmasının yüze 60 oranında arttırılması gerektiği anlamına geliyor.

Çinli yetkililer, Pazar günü yapılan açıklamada insanların virüsün etkilerini göstermeye başlamadan bulaştırma ihtimali olduğu konusunda uyarı yapmıştı.