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Ekonomi

Bilim insanları bitkilerden yakıt üretmenin en kolay yolunu keşfetti

Ghent Üniversitesi‘ndeki araştırmacılar dikkat çeken bir buluşa imza attı

10 Nisan 2017 22:02

Halk arasında genellikle; benzin, gaz yağı, dizel – motorin, motor yağı ve fuel oil olarak bilinen petrol, doğal halde bulunan ve yer altından çıkarılan işlenmemiş “ham petrol” anlamına geliyor. Petrolün, bitkilerin ve denizlerde yaşayan ya da suların denizlere sürüklediği hayvan kalıntılarının milyonlarca yıllık bir süreç sonrasında oluştuğu bilgisi ise bilimsel olarak kanıtlanan bilgiler arasında yer alıyor.

Ontrava'da yer alan habere göre, sürecin bu kadar uzun süreli olması ve sıvı yakıtlara olan rağbetin günden güne artması, Ghent Üniversitesi‘ndeki araştırmacıların bu alana yönelik çalışmaları hayata geçirmelerine neden oldu.

Bitkilerin kaba petrole dönüşmesi konusunda oldukça önemli deneyler gerçekleştiren Ghent Üniversitesi araştırmacıları, bu süreci hızlandırabilecekleri bir yöntem keşfetti. Elde edilen sonuçlara göre: Daha önceden elden geçirilen çimenlere sonradan eklenen Clostridium bakterisi ile benzin ve jet yakıtının temel malzemelerinden biri olan “dekan“ın (decane) oluşması sağlanabiliyor.

Bu fermantasyon işlemi sırasında oldukça fazla işlenen bitki, sürecin sonunda, bir çeşit doymuş yağ asidi olan kaproik asitin oluşturulmasını sağlıyor ve bu sürecin ardından devam eden bir takım işlemler sonucunda bu asit, benzin ve jet yakıtının temel bileşenlerinden biri olan dekana dönüştürülüyor.

Bu işlemlerin ardından oldukça fazla oranda CO2 üreten ve çevreye zarar veren bir yakıt elde ediliyor olsa da, araştırmacılar bu yöntemle elde edilen yakıtın ticari bir şekilde kullanılabileceğine inanıyor.

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