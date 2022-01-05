Bilim insanları 200 yıllık çocuk mumyalarının hikâyesini araştıracak

Sicilya'da bilim insanları, 200 yıllık çocuk mumyalarının sırrının ortaya çıkarılması için çalışacak.
İngiliz bilim insanı Dr. Kirsty Squires, Palermo Capuchin Yeraltı Mezarları’nda bulunan 163 çocuk mumyasının hikâyesini öğrenecek ekibe liderlik edecek.
Capuchin Yeraltı Mezarları’nda 1284 mumya ve iskelet beden bulunuyor.
İki yıl sürecek araştırma, 1787-1880 yılların arasında öldüğü tahmin edilecen çocuklara odaklanacak.
Squires “Ocak ayında saha çalışmasına başlayacağız. Elimize taşınabilir xray lacak ve çocukların farklı açılardan yüzlerce fotoğraflarını çekeceğiz. Çocukların gelişimini, sağlığını, kimliğini daha iyi anlamayı umuyoruz.” Dedi.