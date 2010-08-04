-BİLİM İNSANI ARTIŞ HIZINDA BİRİNCİYİZ ANKARA (A.A) - 04.08.2010 - Türkiye'nin son 8 yılda araştırmacı sayısını yüzde 107 artırarak, bilim insanı artış hızında Avrupa'da ilk sıraya yükseldiği bildirildi. Avrupa Birliği Genel Sekreterliği'nden (ABGS) yapılan açıklamada, "küresel mali krize rağmen uzun vadeli kalkınma stratejilerini uygulama konusundaki kararlılığından taviz vermeyen Türkiye'nin, toplumsal, ekonomik ve siyasi hedeflerini belirlerken önemle dikkate almaya başladığı bilim ve teknoloji alanına yaptığı yatırımların karşılığını almaya başladığı" belirtildi. ABGS açıklamasında, "çok uluslu araştırma programlarına katılım ve Avrupa Araştırma Alanı ile bütünleşme çalışmaları çerçevesinde bilim ve teknoloji alanında çok yönlü bir strateji uygulamaya koyan Türkiye'nin, TÜBİTAK'ın da özverili çabalarıyla, bilim insanı artış hızında Avrupa'da ilk sıraya yükseldiği" kaydedildi. Açıklamada, şöyle denildi: "Bu önemli başarının arkasında, küresel mali krize rağmen, GSYİH'den (gayri safi yurtiçi hasıla) araştırma ve geliştirme faaliyetlerine aktarılan kaynağın düzenli bir şekilde artırılması yer almaktadır. Nitekim Türkiye, Ar-Ge'ye ayrılan kaynak artış hızında 23 AB üyesi ülkeyi geride bırakarak, 5. sıraya yükselmiştir. Ülkemizde Ar-Ge'ye ayrılan kaynaklar içinde 2004'te yüzde 23 olan özel sektörün payının 2008'de yüzde 41'lere yükselmiş olması ise ayrıca sevindirici bir gelişmedir." ABGS açıklamasında, Avrupa Komisyonu'nun, Avrupa ile Japonya arasındaki araştırma ve teknoloji geliştirme faaliyetlerinin koordinasyonu görevini Türkiye'ye verdiği belirtilerek, Türkiye'nin bu "kilit" görevi üstlenmiş olmasının, AB'ye üyelik sürecinde hem bilim ve teknoloji alanında hem de siyasi ve kültürel anlamda önemli katkılar sağlayacağı vurgulandı. Ayrıca, Türkiye'nin müzakere sürecinin 25. Faslı olan "Bilim ve Araştırma" başlığı altında katıldığı "AB Araştırma ve Geliştirme için 7. Çerçeve Programı"nın ilk üç yılı için ödemiş olduğu 60 milyon avroluk ulusal katkı payına karşılık 70 milyon avro geri dönüş sağlamayı başardığı bildirildi.