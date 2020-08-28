Bilim dünyası için bir ilk: 25 yıldır HIV ile yaşayan bir kadının iyileştiği görüldü

Bilim insanlarının, tıbbi müdahale olmadan kendi başına HIV’i yendiği düşünülen bir kadını tespit ettiği öğrenildi. 25 yıldır HIV ile yaşayan bir kadının vücudunun virüsün üremesini engellediği ortaya çıktı.

Journal Nature dergisinde yer alan makaleye göre, uzmanlar, ilaç almadan HIV ile yaşayabilen 64 kişilik bir grubun tahlillerini karşılaştırdı. Araştırmada 1992 yılından bu yana virüsle yaşayan bir kadın araştırmacıların dikkatini çekti. Birincil kan testi hiçbir HIV izi göstermedi, ancak araştırmanın devamında vücudunda virüs hücrelerinin olduğu ama hiçbirinin üreme yeteneğinde olmadığı ortaya çıktı.

66 yaşındaki Loreen Willenberg isimli kadının vücudunda 1.5 milyar kan hücresi incelendi ve hepsinin HIV'den temiz olduğu görüldü.

Willenberg dosyasına bilim insanlarına, antiviral kullanan insanların virüsün üremesini baskılayabileceği yönünde bir umut verdi. New York Times gazetesine konuşan AIDS uzmanı Dr. Steve Deeks, "Bütün düşünülenlerin aksine, bu vaka tedavinin insanları iyileştirebileceğini gösteriyor" dedi.

Virologlar, kadının, tedavi ve kemik iliği nakli olmadan HIV ile başa çıkabilen ilk insan olarak gösterilebileceğini söylüyor.