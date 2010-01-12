Bilim bunu açıklayamıyor

T24 - 14 yaşındaki Hintli öğrenci Twinkle Dwivedi, sadece gözleriyle değil neredeyse tüm vücuduyla kan ağlıyor. Uttar Pradeş'te yaşayan genç kızın, herhangi bir yaralanma söz konusu olmadığı halde, gözlerinden, burnundan, saç dibinden, boynundan ve ayak tabanlarından günde yaklaşık 50 kez kan geliyor.



Twinkle "Ellerimden, gözlerimden, başımdan heryerimden kan geliyor. Kulaklarımdan burnumdan da. Kan gelmeye başladığında canım yanmıyor, ama bu beni biraz yoruyor ve bazen başım ağrıyor" diyor.



İngiltere'de çalışan Amerikalı çocuk doktoru ve kan uzmanı Dr. George Buchanan Twinkle'ın durumunu incelemek üzere Hindistan'a gitti.



Mumbai'deki Jaslok hastanesinde yatan Twinkle'yi ve ailesini ziyaret eden Doktor Buchanan, "Kafa derisinden ya da avuçlarından kendiliğinden kan gelen birini daha önce hiç görmedim. Tıp tarihinde bu konuda hiçbir şey okumadım. Yardım edebilmeyi umuyorum" diyerek şaşkınlığını dile getirdi.



Twinkle'nin hiçbir yaralanma ya da kızarıklık olmaksızın saç derisinden başlayan kanamaya şahit olan doktor, gözlerine inanamadı.



Buchanan, "Dokunulmamış deriden kan akması fiziksel olarak mümkün görünmüyor. Ama vücudunun hiçbir yerinde kesik ya da yara izin görmedim" diyor.



Twinkle'nin bir güzellik salonu işleten annesi, "Dua etmeyi ve doktor doktor dolaşmayı denedik. Bazen her ikisine de ihtiyaç oluyor. Onu böyle görmek beni yaralıyor" diyor.



Buchanan ve ekibi, Twinkle'a birkaç test uyguladı ve derisinde ufak bir kesiğe yol açarak pıhtılaşma süresini kontrol etti.



Testler, Twinkle'da pıhtılaşma bozukluğunun hafif bir türünün olabileceğini gösterdi. Ancak bu yine de kendiliğinden kanamayı açıklamıyor.



Doktor Twinkle'ın ya da annesinin bu kanamalara kendilerinin yol açıp açmadığını da sorguladı.



Twinkle, "Bunu ben yapmıyorum. Neden kendimi kanatmak isteyeyim. Böyle olmak istemiyorum. Okula gitmek ve normal bir hayat yaşamak istiyorum" diyor.



İki okulun kanamalar nedeniyle kendisini almaması üzerine en az iki yıl kaçıran Twinkle'ın demiryolu işçisi babası Aditya Kumar Diewdi, "Bu ailem için korkunç. Sadece onun daha iyi olması için yardım istiyoruz" dedi.



Uzmanlar Twinkle'ı kameralarla 24 saat izlemeyi ve kanamanın tüm aşamalarını kaydetmeyi planlıyor.



Genç kızın ailesiyle arasının gayet iyi olduğunu söyleyen Dr Buchanan "İçimden bir ses bunun daha önce hiç görülmemiş bir vaka olduğunu söylüyor" dedi.



Twinkle'ın gizemli durumu, yeni bir belgesele de konu oldu.



Geçen yıl gözlerinden kan gelen 16 yaşındaki Amerikalı Calvino Inman adlı gencin durumu gündeme gelmişti. Calvino da ABD'de doktorların incelemesi altında.