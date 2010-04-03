Bilim adamları şokta

T24-

Orta Asya’daki bir mağarada bulunan bir serçe parmağından elde edilen DNA örneklerinin, şimdiye kadar bilinmeyen bir insan tipine ait olduğu açıklandı. Çeşitli uluslardan bilimcilerin Denisova Mağarası’nda yaptıkları kazıların bulguları, soyu tükenmiş bu insanların 48.000-30.000 yılları arasında yaşamış olduklarını ortaya koyuyor. Parmak fosiliyle birlikte aynı toprak katmanında bir bilezik va başka süsü eşyalarına da rastlanmış.

Araştırmacılarca X-Kadın diye adlandırılan bir dişiye ait serçe parmak fosilinden elde edilen mitokondriyel DNA örnekleri (yalnızca annelerden çocuklara aktarılan özel bir DNA türü), sözkonusu insanın bilinen insan türleri olan Homo sapiens sapiens (modern insan) ve Homo sapiens neandertalis (Neandertal insan) farklı olduğunu gösteriyor.





Geçtiğimiz yıllarda da bilimciler, modern insanın Asya’ya yayılmasından çok sonra, yaklaşık 12.000 yıl önce Endonezya’ya ait Flores adasında yaşamış cüce bir insan türüne rastlamışlardı.



Araştırmayı yürütenlerden Almanya’daki Max Planck Everimsel Antropoloji Enstitüsü’nden Svante Paabo, “ Bu mitokondriyel genomu 1 milyon yıl önce kim çıkardıysa, bu şimdiye kadar radar ekranlarımızda görünmeyen yeni bir yaratık” diyor.





Neandertaller de Modern insanın Afrika’dan Dünya’ya yayılmasının ardından, yaklaşık 28.000 yıl önce ortadan kalkmıştı. Neandertallerin modern insanlarla cinsel kaynaşmaya girip girmedikleri, antropologlar arasında tartışma konusu. Bulgular büyük ölçüde bir bölgeye, örneğin İberya Yarımadası’na modern insanın gelmesinden kısa süre sonra neandertallerin yok olduğunu gösteriyor. Buna karşılık Denisova Mağarası’ndaki bulgular, bu iki insan türüyle birlikte yeni insan tipinin de bir arada yaşadığının bir kanıtı.







Buna rağmen keşfi yapan bilimciler, X-Kadın’ı yeni bir insan “türünün” temsilcisi olarak nitelemek konusunda ihtiyatlı davranıyorlar.

Araştırmacılara göre, X-kadın ile modern insanlar ve neandetlallerin ortak atası 1 milyon yıl önce yaşamış. Bu tarih, Denisova hominininin 2 milyon yıl önce Afrika’dan Asya’ya göç etmiş olan Homo erectus’tan soy almış olmak için fazla genç. Buna karşılık, 650.000 yıl önce ortaya çıkmış olan Homo heidelbergensis soyundan gelmek için de fazla yaşlı. Modern insan ile neandertallerin ortak atadan farklılaşma tarihiyse 500.000 yıl öncesine gidiyor.