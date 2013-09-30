Bilic'siz Beşiktaş Antalyaspor karşısında 2-0 mağlup oldu

MP Antalyaspor, Beşiktaş'ı Lamine Diarra'nın attığı 2 golle 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla Beşiktaş 12 puanda kalırken MP Antalyaspor ise 6 puana yükseldi.

53' Antalyaspor, Lamine Diarra'yla ikinci golü buldu.

47' Diarra, bir sonraki vuruşunda ise golü bularak Antalyaspor'u 1-0 öne geçirdi.

İkinci yarıda ilk atak MP Antalyaspor'dan geldi. Isaac'in ceza alanına ortasında Diarra'nın kafa vuruşu yandan dışarıya gitti.

Düşük tempoda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sona erdi.

Güvenlik önlemleri had safhada

Medical Park Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşma öncesi Akdeniz Üniversitesi Stadı'nda geniş çaplı önlemler alındı. 800 polis, 600 özel güvenlik olmak üzere toplam 1400 emniyet mensubu görev yaptı. Buna göre 7 bin 800 kapasiteli Akdeniz Üniversitesi Stadı tribünlerinde oturan her 6 kişiye bir güvenlik mensubu düştü.