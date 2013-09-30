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Spor

Bilic'siz Beşiktaş Antalyaspor karşısında 2-0 mağlup oldu

Medical Park Antalyaspor, Akdeniz Üniversitesi Stadyumunda Beşiktaş'ı konuk ettiği karşılaşmada, Lamine Diarra'nın 2 golle maçın galibi oldu

30 Eylül 2013 23:19

MP Antalyaspor, Beşiktaş'ı Lamine Diarra'nın attığı 2 golle 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla Beşiktaş 12 puanda kalırken MP Antalyaspor ise 6 puana yükseldi.
Beşiktaş, sezonun ilk 4 maçında 4 galibiyet almıştı. Geçen haftaki Galatasaray maçının iptal olmasıyla birlikte, Kara Kartal'ın puan alamadığı 2. hafta oldu.
53'  Antalyaspor, Lamine Diarra'yla ikinci golü buldu.
47' Diarra, bir sonraki vuruşunda ise golü bularak Antalyaspor'u 1-0 öne geçirdi.
İkinci yarıda ilk atak MP Antalyaspor'dan geldi. Isaac'in ceza alanına ortasında Diarra'nın kafa vuruşu yandan dışarıya gitti.
 
Düşük tempoda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sona erdi.
 

Güvenlik önlemleri had safhada

 
Medical Park Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşma öncesi Akdeniz Üniversitesi Stadı'nda geniş çaplı önlemler alındı. 800 polis, 600 özel güvenlik olmak üzere toplam 1400 emniyet mensubu görev yaptı. Buna göre 7 bin 800 kapasiteli Akdeniz Üniversitesi Stadı tribünlerinde oturan her 6 kişiye bir güvenlik mensubu düştü.

Galatasaray derbisinde çıkan olaylar nedeniyle sıkıntılı günler geçiren Beşiktaş, Medical Park Antalyaspor'u deplasmanda yenerek moral bulmak istiyor.

Spor Toto Süper Lig 6. hafta Antalyaspor-Beşiktaş karşılaşmasını İlker Meral yönetiyor.

BEŞİKTAŞ'IN İLK 11'İ
Tolga, Serdar, Sivok, Escude, Ramon, Atiba, Veli, Gökhan, Fernandes, Olcay ve Almeida.

ANTALYASPOR'UN İLK 11'İ
Hakan, Koray, Emre, Ferdinand, Vederson, Serkan, Nacho, Isaac, Emrah, Tita, Diarra.

 

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