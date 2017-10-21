Bilic'in koltuğu sallantıda!

Premier Lig'de West Ham United'ı çalıştıran Hırvat teknik adam Slaven Bilic'in koltuğu, takmıın iç sahada Brighton'a 3-0 yenilmesinin ardından yeniden sorgulanmaya başlandı.
Geçen sezon orta sıra ve son sıra takımlarıyla oynanan maçlarda az puan almasına karşın büyük takımlardan kaptığı galibiyetlerle yerini koruyan Hırvat çalıştırıcının takımdaki görevine son verilmesi bekleniyor.
Londra Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada konuk ekibin gollerini 10 ve 80'de Murray ve 45'te Izquerdo'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte West Ham, 8 puanla yer aldığı 17. sırada kaldı. 20 takımlı Premier Lig'de Bilic'in ekibi düşme potasının bir üstünde bulunuyor.
Beşiktaş'ta 89 maç; 47 galibiyet
2013-14 ve 2014-15 sezonlarında Beşiktaş'ın başında 89 maça çıkan teknik adam; siyah-beyazlı takımla 47 galibiyet, 21 mağlubiyet ve 21 beraberlik almıştı.
Bilic yönetiminde 147 gol atıp 91 kez kalesinde gol giren Kartal, maç başına 1.82 puan ortalaması yakalamıştı.