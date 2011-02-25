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Spor

BİLİCA'NIN 1 YIL HAPSİ İSTENİYOR İSTANBUL (A.A)

25 Şubat 2011 19:15

-BİLİCA'NIN 1 YIL HAPSİ İSTENİYOR İSTANBUL (A.A) - 25.02.2011 - Beşiktaş'ta aracıyla trafik ışıklarında bekleyen motosiklet sürücüsüne çarparak yaralanmasına neden olduğu ve olay yerinden kaçtığı öne sürülen Fenerbahçeli futbolcu Fabio Bilica hakkında ''taksirle yaralamak'' suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 31 Ocak tarihinde şikayetçi Feysel Akalp'in kullandığı 34 VY 8178 plakalı motosikletiyle Zincirlikuyu'ya giderken Barbaros Bulvarı'nda kırmızı ışıkta durduğunu, yeşil ışığın yanmasını beklediği sırada arkadan gelen 34 MB 233 plakalı bir aracın kendi aracına şiddetli bir şekilde çarptığını söylediği anlatıldı. İddianamede, şikayetçi Akalp'in motosikletten fırlayarak önünde bulunan Tuncay Batu'nun aracının arka camının üzerine düştüğünü, bir müddet sürüklenip olay nedeniyle yaralandığını, çarpan aracın olaydan sonra yavaşlamadan süratle olay yerinden kaçtığını ve araç sürücüsünden bu nedenle davacı olduğunu söylediği ifade edildi. Şüpheli Fabio Bilica'nın da ifadesinde, Ortaköy'den Barboros Bulvarı'na bağlanarak birinci köprü yönüne gittiği sırada bir ses duyduğunu, aracın camlarının siyah olması nedeniyle bir yere çarptığını düşündüğünü, yoluna devam ettiğini, kaza sonucu yaralanan kişinin masraflarını ve tüm zararlarını karşılamaya hazır olduğunu söylediğine yer verilen iddianamede, şikayetçinin olay nedeniyle aldığı rapora göre basit bir tıbbi müdahaleyle giderilebilecek nitelikte hafifçe yaralandığının tespit edildiği kaydedildi. İddianamede, Bilica'nın ''taksirle yaralamak'' suçunu düzenleyen TCK'nın 89. maddesinin 1. fıkrası uyarınca 3 ay ile 1 yıl arasında hapis cezasına çarptırılması talep edildi. İddianamenin kabul edilmesi halinde Fabio Bilica'nın yargılanmasına, önümüzdeki günlerde İstanbul Sulh Ceza Mahkemesinde başlanacak.

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