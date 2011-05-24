-BİLİCA ZORLA MAHKEMEYE GETİRİLECEK İSTANBUL (A.A) - 24.05.2011 - Fenerbahçeli futbolcu Fabio Bilica'nın, Beşiktaş'ta aracıyla trafik ışıklarında bekleyen motosiklet sürücüsüne çarparak yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla yargılandığı davaya zorla getirilmesine karar verildi. İstanbul 6. Sulh Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Fabio Bilica ile avukatı katılmadı. Duruşmada, müşteki Feysel Akalp ile avukatı hazır bulundu. Duruşmada diyecekleri sorulan Akalp, şikayetçi olduğunu belirterek, sanığın cezalandırılmasını istedi. Açıklamalı davetiye gönderilmesine rağmen duruşmaya gelmeyen sanık hakkında CMK'nın 146. maddesi gereğince zorla getirme müzekkeresi düzenlenmesine karar veren hakim, suçtan zarar görme ihtimali dikkate alınarak Akalp'in davaya katılma isteminin kabulüne karar verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının emanet bürosunda bulunan 2 adet CD'nin bilirkişiye verilmek üzere alınarak dosya içinde muhafaza edilmesine karar veren hakim, eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi. -İDDİANAMEDEN- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 31 Ocak 2011 tarihinde şikayetçi Feysel Akalp'in kullandığı 34 VY 8178 plakalı motosikletiyle Zincirlikuyu'ya giderken Barbaros Bulvarı'nda kırmızı ışıkta durduğunu, yeşil ışığın yanmasını beklediği sırada arkadan gelen 34 MB 233 plakalı bir aracın kendi aracına şiddetli bir şekilde çarptığını söylediği anlatılıyor. İddianamede, şikayetçi Akalp'in motosikletten fırlayarak önünde bulunan Tuncay Batu'nun aracının arka camının üzerine düştüğünü, bir müddet sürüklenip olay nedeniyle yaralandığını, çarpan aracın olaydan sonra yavaşlamadan süratle olay yerinden kaçtığını ve araç sürücüsünden bu nedenle davacı olduğunu söylediği ifade ediliyor. Aracın Fabio Bilica tarafından kullanıldığı belirtilen iddianamede, Bilica'nın ''taksirle yaralamak'' suçunu düzenleyen TCK'nın 89. maddesinin 1. fıkrası uyarınca 3 ay ile 1 yıl arasında hapis cezasına çarptırılması isteniyor.