-BİLİCA YABANCI KONTENJANINA TAKILDI İSTANBUL (A.A) - 10.09.2010 - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de yarın Kayserispor ile deplasmanda yapacağı maç için Kayseri'ye gitti. Sarı-lacivertliler, Can Bartu Tesisleri'nde basına kapalı yapılan antrenmanın ardından Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Kayseri'ye uçtu. Teknik Direktör Aykut Kocaman, yabancı kontenjanı nedeniyle Bilica'yı Kayseri'ye götürmedi. Kayseri kafilesinde yeni transfer Joseph Yobo ile birlikte yabancılardan Lugano, Andre Santos, Cristian, Alex, Dia, Niang ve Stoch yer aldı. Yeni transfer kaleci Serkan Kırıntılı da kafilede yer alırken, sakatlığı bulunan kaleci Mert Günok kadroya alınmadı. Tedavileri süren Uğur Boral, Bekir ve Gökhan Gönül ile Kazım, İlhan, ülkesinde tedavi olan Güiza ve genç oyuncular Gökay Iravul, Recep Berk Elitez ve Hasan Erbey Kayseri kafilesinde yer almadı. Ligde sakatlığı nedeniyle son iki maçta yer alamayan kaleci Volkan Demirel ise Kayserispor maçının kadrosuna alındı. -KAFİLEDE YER ALAN FUTBOLCULAR- Fenerbahçe'nin Kayseri kafilesinde yer alan 19 futbolcu şunlar: Volkan Demirel, Serkan Kırıntılı, Ertuğrul Taşkıran, Okan Alkan, Diego Lugano, Joseph Yobo, Caner Erkin, Andre Santos, Selçuk Şahin, Cristian Baroni, Emre Belözoğlu, Mehmet Topuz, Özer Hurmacı, Alex de Souza, Gökhan Ünal, Semih Şentürk, İssiar Dia, Mamadou Niang, Miroslav Stoch. -MUHTEMEL 11- Teknik direktör Aykut Kocaman'ın yarınki maçta yeni transfer Yobo'ya ilk 11'de görev vermesi bekleniyor. Gökhan Gönül'ün sakatlığında savunmanın sağında Manisaspor maçında olduğu gibi yine genç Okan'ın oynayacağı öğrenildi. Fenerbahçe'nin Kayserispor maçında muhtemel 11'i şöyle: Volkan Demirel, Okan, Yobo, Lugano, Caner, Mehmet Topuz, Cristian, Emre, Stoch, Alex, Niang