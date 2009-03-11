Bilica Sivas'ta kaldı



Sivasspor'un Brezilyalı savunma oyuncusu Fabio Alves Da Silva Bilica, Sivasspor forması altında şampiyonluk yaşamak istediğini söyledi.



Ankaragücü maçının hazırlıklarını teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde sürdüren Sivasspor'da, başarılı savunma oyuncusu Fabio Bilica, idman sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Bilica, Sivasspor ile sezon sonunda sözleşme yenileyip yenilemeyeceği ile ilgili soru üzerine, ''Zaten 1 yıllık kontratım vardı, 1 yıl daha uzattım. Sivas halkı bana çok iyi davranıyor, Sivas'ta çok mutluyum, bu da benim iyi futbol oynamama zemin hazırlıyor. Halkın ilgisi beni mutlu ediyor ve sonuçta daha iyi futbol oynayabiliyorum'' dedi.



Takım olarak çok iyi hava yakaladıklarını, çok iyi bir arkadaşlık ortamının olduğunu kaydeden Bilica, ''Takım arkadaşlarımın hepsi çok kaliteli oyuncular. Şu anda zaten lideriz. Bu şekilde devam edip sezonu şampiyon olarak bitirmek istiyoruz'' diye konuştu.



Başarılı futboluyla birçok takımın gündemine geldiğinin belirtilmesi ve herhangi bir takımdan teklif gelip gelmediğinin sorulması üzerine Bilica, kendisinin başarılı performansında takım arkadaşlarının büyük payı olduğunu belirterek, öncelikli olarak takım arkadaşlarına çok teşekkür ettiğini söyledi.



Şu an sadece Sivasspor'un başarısını düşündüğünü belirten Bilica, ''Benim şu anda tek isteğim burada şampiyon olmak, takım arkadaşlarımla elbirliğiyle bunun üstesinden geleceğiz ve şampiyon olacağız'' dedi.



BİLİCA'NIN KARNESİ





Romanya'nın Clusj takımından bu sezon başında Sivasspor'a transfer olan 29 yaşındaki, 1 metre 87 santimetre boyundaki, savunma oyuncusu Fabio Bilica, Sivasspor forması altında 2'si UEFA Intertoto Kupası, 4'ü Fortis Türkiye Kupası, 23'ü de Turkcell Süper Lig olmak üzere 29 resmi maça çıktı.



Sivasspor'un en istikrarlı futbolcuları arasında yer alan Bilica, forma giydiği maçlarda ortaya koyduğu futbolla taraflı tarafsız herkesin beğenisini topladı.



Romanya'da geçen sezon yılın en iyi stoperi seçildiği bildirilen Bilica, Sivasspor forması altında gösterdiği performansla birçok kulübün transfer listesine girdi.



Bilica'nın Sivasspor forması altında 2 golü bulunuyor. Takımının ligde deplasmanda 3-0 kazandığı İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçında 1 gole imza atan Bilica, Fenerbahçe ile İstanbul'da oynanan ve Sivasspor'un 3-1 mağlup olduğu Fortis Türkiye Kupası yarı final ilk karşılaşmasında da takımının tek golüne imza atmıştı. Bilica, özellikle Fenerbahçe'ye uzak mesafeden attığı frikik golüyle taraftarlardan alkış almıştı.



İDMAN



Lider Sivasspor, bugün önce salonda basına kapalı bir çalışma yaptı. Yaklaşık 30 dakika süren bu çalışmanın ardından dış sahada devam eden idmanda, futbolcular bir süre top sektirdi.



Daha sonra teknik direktör Uygun, futbolcularına tempolu koşu yaptırdı. İdman, taktik ağırlıklı çalışmayla sona erdi. İdman sonrası golcü oyuncular Mehmet Yıldız, Herve Germain Tum ve Yannick Kamanan'ın gol çalışması yaptığı gözlendi.



İdmana, kart cezalısı Abdurrahman Dereli, İsrail'de olduğu bildirilen Pini Felix Balili, izinli olduğu öğrenilen Onur Tuncer ile sakatlıkları devam eden Hayrettin Yerlikaya ve Faruk Bayar katılmadı.



Uygun'un, Abdurrahman'ın yokluğunda Ankaragücü maçında sağ bekte Gineli oyuncu Kanfory Sylla'ya, Hayrettin ve Faruk'un yokluğunda sol bekte ise Murat Sözgelmez'e şans vermesi bekleniyor.