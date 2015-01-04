Bilic ve Melo arasında gerginlik

Beşiktaş-Galatasaray maçının devre arasında iki takımın bazı futbolcuları ve teknik adamları arasında gerginlik yaşandı.

Felipe Melo ilk yarının bitiş düdüğünün ardından Slaven Bilic'in yanına gidip kulağına bir şeyler söyledi.

hürriyet.com.tr'nin haberine göre, sarı-kırmızılı takımın Brezilyalı oyuncusu Felipe Melo, soyunma odasına giderken, siyah beyazlıların teknik direktörü Slaven Bilic ile tartıştı. Bilic'in üzerine yürüyen ve kızgın bir ifadeyle söylenen Melo'yu, araya giren Gökhan Töre uzaklaştırdı.

Bilic, Melo'nun sırtına koyduğu eli sert biçimde çekti. Felipe Melo ile Slaven Bilic arasındaki bu gerginliğe, Melo'nun ceza sahası içerisinde Beşiktaşlı futbolcu Veli Kavlak'a dirsekle yaptığı müdahelenin neden olduğu öngörülüyor.

Bilic'in üzerine yürüyüp sert tonda bir şeyler söyleyen Melo'yu, Gökhan Töre sakinleştirdi.