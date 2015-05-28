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Spor

Bilic: Nasıl üçüncü bitirmeyecektik ki!

'Bazı maçları çözecek kaliteyi aradık; Demba Ba'nın yetenekleri, Gökhan Töre'den gelecek ilhamla yaşadık'

28 Mayıs 2015 18:00

Beşiktaş'taki iki senelik macerasına nokta koymaya hazırlanan teknik direktör Slaven Bilic, şampiyon olan Galatasaray'ın yıldızları Wesley Sneijder ve Fernando Muslera'ya övgüler yağdırdı. Hırvat basınına konuşan Bilic, sezon boyunca yaşadıkları stat sıkıntısına değinerek, "Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav bile bize kendi statlarında oynamamızı tekif etti, ancak kabul etmedik" ifadelerini kullandı. Bilic, "Bizim rakiplerimize karşı girdiğimizden daha az pozisyona girdiler ve bize göre daha çok problem yaşadılar, fakat onların Fernando Muslera'sı var. Biz ise 3. kalecimizle savunduk. İyi bir kaleci fakat 3. kaleci. Nasıl üçüncü bitirmeyecektik? Bazı maçları çözecek kaliteyi aradık. Demba Ba'nın yetenekleri, Gökhan Töre'den gelecek ilhamla yaşadık" dedi. 

Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder hakkında da konuşan Bilic, "Sneijder, Fenerbahçe'ye goller ve bize gol attı. Şutu attığını gördüğümde hedefi bulmamasını istedim. Tabii ki içeri girdi, tıpkı daha önce birçok kez olduğu gibi. Galatasaray'ın yedek kulübesinde, geçen sezon Napoli'de forma giyen Dzemaili ve Pandev var, bizim için en iyi oyuncu ise sadece Avrupa ve dünya futbolunun yakından takip edenlerin tanıdığı Kanadalı Atiba" diye konuştu.

Türkiye'deki '3 büyük' imajının yanlış olduğuna dikkati çeken Hırvat teknik adam, "Türkiye'de sadece üç kulüp var gibi genel bir yanlış imaj var. Herkes herkesi yenebilecek oyunculara sahip. Avrupa maçlarının ardından yüzde 80'lik eforla maçlarınızı kazanacağınıza güvenemezsiniz" dedi.

 

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