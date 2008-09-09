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Spor

Bilic meydan okudu

09 Eylül 2008 03:00


Hırvatistan teknik direktörü Slaven Bilic, takımının yarın oynanacak maçta İngiltere karşısında yine zafer kazanacağından oldukça emin.

Capello’nun gelişiyle birlikte İngiltere’nin daha disiplinli bir takım olduğunu savunan Bilic, onun yaşayan en iyi teknik direktörlerden biri olduğunu söyledi. Ancak Capello’nun sadece kadroyu seçtiğini ifade eden Bilic, bundan sonrasının tamamen oyunculara bağlı olduğunu dile getirdi.

İngiltere’nin iyi futbolcuları olduğunu ancak geçen sene 2 kez kendilerine mağlup olduğunu hatırlatan Bilic, rakibinin hemen hemen aynı oyuncularla maça çıkacağını bu nedenle kendilerini şaşırtabilecek bir durum olmadığını ifade etti. İngiltere’den kesinlikle çekinmediğini sözlerine ekleyen Bilic, rakiplerini yine mağlup edeceklerini iddia etti.

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