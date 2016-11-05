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Spor

Bilic: Gökhan Töre dönmek isterse gidebilir

Sakatlıklardan bunalan Beşiktaş, West Ham United'da oynayan Gökhan Töre için harekete geçti

05 Kasım 2016 12:17

Arda arda yaşanan sakatlıklarının ardından kanatlarda problem yaşayan Beşiktaş, sezon başında West Ham’a kiraladığı Gökhan Töre’yi transfer etmek için düğmeye bastı.

Londra’ya kızının yanına giden başkan Fikret Orman, Slaven Bilic’le de yemek yedi. Sohbet sırasında söz Töre’ye gelirken; Bilic, “İlla gitsin diye bir kesin bir kararım yok ama kendisi dönmek isterse gidebilir” ifadesini kullandı.

Başkan Fikret Orman önderliğindeki yönetim, yıldız futbolcuyu devre arasında kadroya katmak için kolları sıvadı.

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Gökhan TöreBeşiktaşSlaven Bilic

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