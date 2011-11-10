-Bilic: Çok iyi bir takımla mücadele edeceğiz İSTANBUL (A.A) - 10.11.2011 - Hırvatistan Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Slaven Bilic, 2012 Avrupa Şampiyonası elemeleri play-off turunda yarın Türkiye ile yapacakları ilk karşılaşmadan iyi bir sonuçla ayrılmak istediklerini söyledi. Bilic, NTV Spor'a yaptığı açıklamada, yarınki karşılaşmanın hem kendileri hem de Türkiye için çok önemli olduğunu belirterek, ''Futbolcularımdan ellerinden gelenin en iyisini yapmalarını bekliyorum. Bunu yapacaklarına da inanıyorum. Çok iyi bir takıma karşı mücadele edeceğiz. Umarım iyi bir sonuçla Türkiye'den ayrılırız'' dedi. Hırvat teknik adam, Türkiye ile play-off turunda yapacakları karşılaşmalara, 2008 Avrupa Şampiyonası'nda penaltılarla elendikleri maçın ''intikamı'' gözüyle bakmadıklarını anlatarak, ''Türkiye'ye çeyrek finalde kaybettiğimiz maç çok önemliydi. Ancak şimdi de en az o kadar önemli maçlara çıkacağız. İnsanların bu maçlar hakkında sürekli 'intikam' kelimesini kullanmasını anlayamıyorum. Elimizdeki tek motivasyon kaynadığı, Türkiye'yi elersek Avrupa Şampiyonası'na katılabilecek olmamız'' diye konuştu. Türkiye ile Hırvatistan arasında 2008 Avrupa Şampiyonası'nda oynanan çeyrek final maçının normal süresi 0-0 berabere sonuçlanmış, uzatmaların 118. dakikasında Hırvatistan, Klasnic'in attığı golle 1-0 öne geçmişti. A Milli Takım, son dakikada Semih Şentürk'ün attığı golle durumu 1-1'e getirmiş ve rakibine penaltılarda 4-2 üstünlük sağlayarak adını yarı finale yazdırmıştı.