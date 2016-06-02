Bilic: Beni en çok etkileyen isim Obradovic

West Ham United Teknik Direktörü Slaven Bilic, Zeljko Obradovic'e övgüler yağdırdı ve futbolda onun gibi dominant bir antrenörün olmadığını söyledi. Bilic, “Hırvatistan'da da iyi başantrenörler var ama beni en çok etkileyen isim Fenerbahçe'nin başantrenörü Zeljko Obradovic. Başardıkları inanılmaz” diye konuştu.

Eurosport’un haberine göre, İngiltere Premier Lig takımlarından West Ham United'ın teknik direktörü Slaven Bilic, gittiği her takımda başarılı olduğunu söylediği Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic'in, bu özelliğiyle spor dünyasındaki diğer antrenörlerden farklı bir konumda olduğunu savundu.

Bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran Hırvat teknik direktör Bilic, NBA internet sitesinin Büyük Britanya sayfasına açıklamalarda bulundu. NBA'de Avrupalı başantrenörlerin de görev alması gerektiğini dile getiren Bilic, "Mesela İtalyan Ettore Messina, çok başarılı bir koç. Hırvatistan'da da iyi başantrenörler var ama beni en çok etkileyen isim Fenerbahçe'nin başantrenörü Zeljko Obradovic. Başardıkları inanılmaz. 8 Avrupa Ligi şampiyonluğu, bir o kadarda lig ve ulusal kupa zaferi. Gittiği her yerde başarılı oluyor. Herhangi bir sporda bu kadar dominant başka bir antrenör var mı, bilmiyorum. Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Jose Mourinho ve Alex Ferguson, Obradovic'in yakınında bile değil." ifadelerini kullandı.

Hırvatistan'ın Split kentinde doğan 47 yaşındaki teknik adam, ülkesinin büyük bir basketbol geleneğine sahip olduğunu belirterek, "NBA'de fazla yabancı basketbolcunun oynamadığı 1990'larda, dünyanın geri kalanından daha fazla Hırvat oyuncu vardı. 5 veya 6 isim hatırlıyorum: Toni Kukoc, Drazen Petrovic, Dino Rada, Stojko Verankovic, Zan Tabak. Günümüzde de eski Yugoslavya'nın parçaları Sırbistan ve Slovenya'dan birçok iyi oyuncu, NBA'de forma giyiyor. New Jersey Nets'ten Bojan Bogdanovic, Orlando Magic'ten Mario Hezonja, Indiana Pacers'tan Damjan Rudej ve 2014 draftında seçilen ama kariyerine Anadolu Efes'te devam eden Dario Saric gibi üst düzey Hırvat basketbolcular var." yorumunu yaptı.