-BİLGİSAYARI TAKSİDE UNUTUNCA YAKALANDILAR ADANA (A.A) - 30.10.2010 - Üç ildeki 10 farklı hırsızlığın zanlısı olduğu ileri sürülen 4 Gürcü, Ankara'da bindikleri takside unuttukları eşyalardan yola çıkan polisler tarafından Aksaray'da yakalandı. Eylül ayında Adana'da Sümer Mahallesi'ndeki bir eve kapı kilidini kırarak giren hırsızlar, yaklaşık 50 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldı. Aynı ay içinde Cemalpaşa Mahallesi'ndeki bir eve de giren hırsızlar küçük para kasası, 1 adet dizüstü bilgisayar ile yaklaşık 15 bin lira değerinde ziynet eşyasını aldı. Ayrıca bir iş yerine giren zanlıların, burada çalacak değerli eşya bulamayınca içerisinde 100 lira bulunan bahşiş kutusunu aldığı, aynı zanlıların 5 farklı eve daha girdikleri belirlendi. Hırsızlık olaylarının faillerini yakalamak için çalışmalarını sürdüren Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, apartmanların girişlerindeki güvenlik kameralarını inceleyerek, eşkal belirlemeye çalıştı. Bu arada, zanlıların Ankara Altındağ'da bir otomobilden ve Gaziantep'te de bir iş yerinden hırsızlık yaptıkları öğrenildi. Yakalanmamak için hırsızlık yaptıktan sonra il değiştirdikleri, zaman zaman da Gürcistan'a gidiş-geliş yaptıkları öğrenilen zanlılar, Ankara'da Esenboğa Havalimanı'na gitmek için bindikleri takside dizüstü bilgisayar ile flash disk unuttular. Unutulan eşyaların polise teslim edilmesi üzerine yapılan incelemede dizüstü bilgisayarın Adana'dan, flash diskin de Gaziantep'ten çalındığını tespit eden ekipler, Adana'daki olaylarda güvenlik kamerası tarafından görüntülenen zanlılar ile takside eşya unutanların aynı kişiler olduğunu belirledi. Buradan yola çıkarak çalışmalarını genişleten ekipler, zanlıların Zaza S, Giorgi A, Vasili K. ile Shalva P. isimli Gürcüler olduğunu belirledi. Zanlıların Ankara'dan kiraladıkları bir araçla Adana'ya doğru geldiklerini tespit eden ekipler, Aksaray'da düzenledikleri operasyonla 4 zanlıyı yakaladı. Zaza S'nin elebaşılığını yaptığı hırsızlık şebekesi üyeleri, sorgulanmak üzere Adana Emniyet Müdürlüğüne getirildi.