-Bilgisayarda oyun beyni değiştiriyor ANKARA (A.A) - 15.11.2011 - Düzenli olarak bilgisayar oyunu oynayanların beyninin, oynamayanlarınkinden farklı olduğu ortaya çıktı. Farklı ülkelerden bir grup bilimadamı, bilgisayar oyunları oynamanın beynin yapısında herhangi bir değişikliğe yol açıp açmadığını araştırdı. ''Translational Psychiatry'' adlı dergide yayımlanan araştırmaya 154 kişi katıldı. Araştırmacılar, hepsi 14 yaşında olan katılımcılara haftada kaç saatlerini bilgisayar oyunu oynayarak geçirdikleri sordu ve en az 9 saat oyun oynayanları, ''düzenli oyun oynayanlar'' olarak sınıflandı. Daha sonra yapılan beyin taramaları, düzenli oyun oynayanların beyninde ödül merkezi olarak bilinen ''ventral striatum'' bölgesinin daha geniş olduğunu ortaya çıkardı. Beynin güdüsel sisteminin ana merkezlerinden biri olan bu bölge, kişi olumlu çevresel etkenlere maruz kaldığında ya da para kazanmak, lezzetli bir yemek yemek ve cinsel ilişkide bulunmak gibi haz verici eylemler sırasında aktif hale geçiyor. Beynin bu merkezi, uyuşturucu bağımlılığını ve gelişmiş muhakemeyi da kapsıyor. Bulguları değerlendiren bilimadamları, şimdi de oyun oynamanın mı beyinde değişikliğe yol açtığını yoksa beyni farklılık gösteren kişilerin oyun oynamaya daha mı meyilli olduğunu belirlemeye çalışıyor.