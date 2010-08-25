-BİLGİSAYAR VİRÜSÜ EN HIZLI TÜRKİYE'DE YAYILDI İSTANBUL (A.A) - 25.08.2010 - ESET'in hazırladığı bilgisayarlara yönelik son Dünya Tehdit Raporuna göre temmuz ayında belirlenen yeni ''Win32/Dursg.A'' adlı virüs en hızlı Türkiye'de yayıldı. ESET'ten yapılan yazılı açıklamada, bir truva atı olan bu zararlı yazılımın, dünya tehdit sıralamasında yüzde 1,14'lük tespit oranıyla 8. sıraya oturduğu kaydedilerek, tehdidin bu kadar yükselerek dünya listesinde ilk 10'a girmesinin sebebi, ESET kullanıcılarının Türkiye pazarına hakim olmasıyla açıklandı. Açıklamada yer alan bilgilere göre söz konusu truva atı, şu anda Türkiye'de tespit edilen tüm tehditlerin yüzde 9,71'ini oluşturuyor. Rus menşeli olduğu tahmin edilen Win32/Dursg.A, arama motorlarındaki sonuçları reklam içeren başka sayfalara yönlendiriyor. Dünya Tehdit Raporu'na göre ilk üç sıradaki tehdit ise değişmeyerek, solucan Win32/Conficker, INF/Autorun ve bir truva atı olan Win32/Agent oldu.