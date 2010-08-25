T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

BİLGİSAYAR VİRÜSÜ EN HIZLI TÜRKİYE'DE YAYILDI İSTANBUL (A.A)

25 Ağustos 2010 14:13

-BİLGİSAYAR VİRÜSÜ EN HIZLI TÜRKİYE'DE YAYILDI İSTANBUL (A.A) - 25.08.2010 - ESET'in hazırladığı bilgisayarlara yönelik son Dünya Tehdit Raporuna göre temmuz ayında belirlenen yeni ''Win32/Dursg.A'' adlı virüs en hızlı Türkiye'de yayıldı. ESET'ten yapılan yazılı açıklamada, bir truva atı olan bu zararlı yazılımın, dünya tehdit sıralamasında yüzde 1,14'lük tespit oranıyla 8. sıraya oturduğu kaydedilerek, tehdidin bu kadar yükselerek dünya listesinde ilk 10'a girmesinin sebebi, ESET kullanıcılarının Türkiye pazarına hakim olmasıyla açıklandı. Açıklamada yer alan bilgilere göre söz konusu truva atı, şu anda Türkiye'de tespit edilen tüm tehditlerin yüzde 9,71'ini oluşturuyor.  Rus menşeli olduğu tahmin edilen Win32/Dursg.A, arama motorlarındaki sonuçları reklam içeren başka sayfalara yönlendiriyor. Dünya Tehdit Raporu'na göre ilk üç sıradaki tehdit ise değişmeyerek, solucan Win32/Conficker, INF/Autorun ve bir truva atı olan Win32/Agent oldu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24