Bilgisayar ve televizyonda fuar indirimi

Ekonomik kriz sebebiyle piyasaların daralması üzerine, elektronik firmaları fuarlarda tüketiciyle buluşmanın yollarını arıyor. Şirketler, bu yıl 33. kez tüketicinin karşısına çıkan Compex Uluslararası Bilgisayar ve Tüketici Elektroniği Fuarı'na akın etti.



Yeni ürünlerin sergilendiği ve satışın yapıldığı fuarda teknoloji ürünlerinde de gıda ve tekstilde olduğu gibi büyük indirimler dikkat çekiyor. Bugüne kadar kendi mağazalarının dışında bir yerde satış yapmama ilkesini kriz sebebiyle bozan Alman teknoloji market zinciri MediaMarkt, ülkesindeki merkezden alınan özel izinle fuarda satış yapıyor.



İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Merkezi'nde perşembe günü teknoloji severlere kapılarını açan ve yarın sona erecek olan Compex Uluslararası Bilgisayar ve Tüketici Elektroniği Fuarı'nda ziyaretçiler, birçok ürünü ucuza bulabiliyor. Organizasyonu düzenleyen Rönesans Fuarcılık Başkanı İsmet Göksel, fuara katılımın beklentilerin üzerinde gittiğini belirterek, şu günlerde nakit paranın kral olduğu bir dönem yaşandığını ifade ediyor. Sıkıntının teknoloji satan firmalara da yansıdığını vurgulayan Göksel, "Stoklarını likidite etmek isteyeceklerdir. Ama krizi fırsata dönüştürmek isteyenler de var. Tedirgin olan ve fuara katılmak istemeyen bir iki firma son anda iptal etmiş olsa da fuarda yer edinmek isteyerek son anda bizi arayan firmalar ortaya çıktı. Ayrıca beklentinin ötesinde ziyaretçi geldi. Dünyanın içinden geçtiği böyle bir dönemde açıkçası bu kadar ziyaretçi beklemiyorduk. Açılış saatinden önce kuyruklar oluştu." diyor. İsmet Göksel, fuara katılmak isteyen 300 firmanın aylar öncesinden stantları satın aldığını, ancak bu yıl hem yurtiçinden hem de yurtdışından fuara katılmak isteyen binlerce firmayı geri çevirmek zorunda kaldıklarını söylüyor. Hayatın her tarafında yer bulmaya başlayan teknoloji ürünlerinden bazıları aynı zamanda lüks tüketim ürünü sayılıyor. Tüm alımlar neredeyse durma noktasına geldi. Ancak uzmanlar, alışveriş yapmanın tam zamanı olduğu görüşünde.



Cep satışları yüzde 80 azaldı



Mobil Sanayici ve İşadamları Derneği (Mobisad) Başkanı Murat Dursun, sektörün ithalata dayalı olduğunu, bunun için de son 10 günde satışların yüzde 20'lere gerilediğini belirtiyor. Mobil pazarda satışlar yüzde 80 düşerken, operatör ürün ve hizmet satışlarında düşüş yüzde 10 seviyelerinde. Müşterilerin iletişim araçlarını aynı performansta kullanmaya devam ettiklerini belirten Dursun, ancak yakın zamanda ciddi düşüşlerin gözlenebileceği uyarısında bulunuyor: "Bu tablonun mevcut haliyle devamında bile eğer gereken tedbirleri almayı başaramazsak sektörümüzde ciddi zararlar ve işyeri kapamaları ile yüz yüze gelebiliriz. Serinkanlı olmak zorundayız. Geçmişte çok yaşamışımdır. Panik halinde eleman çıkartılır. Bu esnada maalesef vasıflı elemanlar da kaybedilir, tazminatlar ödenir. Bir müddet sonra işler rayına girdiğinde tekrar yeni eleman arayışına girilir. Aslında işletmeye daha pahalıya mal olur." Murat Dursun, kriz dönemlerinde reel sektörün 'defansa çekilmesinden' şikâyetçi. Oysa tam tersi mevcut imkanlarla satışların nasıl artırılabileceği düşünülmeli.



Vestel İcra Kurulu Başkanı Ömer Yüngül, muhtemel finansal krizleri her dönemde göz önünde bulundurduklarını, uzun dönem stratejilerini bu doğrultuda oluşturduklarını belirtiyor. Yüngül, öngörülü ve tedbirli tutumun yanı sıra global krizin yüksek sezona denk gelmesini avantaj olarak yorumluyor. "Bu dönemde, küresel gelişmeleri dikkatle izliyor ve faaliyetlerimizi bu gelişmelerden en az etkilenecek şekilde ilerletiyoruz. Ayrıca, gerekli hallerde tasarruf tedbirleri alıyor ve fırsatları gözden kaçırmamaya çalışıyoruz." diyen Yüngül, Ar-Ge ve ihracat faaliyetlerinin sağladığı rekabet üstünlüğü ve ürünlerin katma değeri sayesinde kriz ortamından fırsatlarla çıkmayı başaracakları görüşünde. Yüngül, en büyük ekonomik krizin yaşandığı 2001'in Vestel'in iç pazarlarda en çok büyüdüğü dönem olduğuna dikkat çekiyor.

